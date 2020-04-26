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26 апреля 2020, 09:30

РНПЦ спорта помогает в борьбе с коронавирусом

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Количество людей, инфицированных коронавирусом, в мире выросло за сутки более чем на 93 тыс.

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-практический центр спорта пришел на помощь белорусской системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма.

Теперь в РНПЦ не только контролируют здоровье спортсменов, но и работают с тестированием на инфекцию всего населения. Сейчас открыто два направления дополнительного тестирования на коронавирусную инфекцию: проведение ПЦР-диагностики и экспресс-тестирование на антитела COVID-19. Они помогают определить, переболел ли человек и может ли он стать донором плазмы. За сутки делается 300-400 таких анализов, отметила директор РНПЦ Ирина Малеваная. Она подчеркнула, что работа этой лаборатории ни в коем случае не является препятствием для обслуживания спортсменов и не несет никакой угрозы для работников РНПЦ и посетителей.

Для транспортировки биологически опасного материала в центре создан специальный путь с отдельным входом. Курьер учреждения здравоохранения передает контейнеры с опасным материалом на улице, там же получает их обратно. Весь путь материала после каждой доставки обеззараживается с помощью ультрафиолетовых облучателей и убирается с помощью дезинфицирующих средств.

Сотрудники лаборатории работают в усиленном режиме. Делается все возможное, чтобы проводить экспресс-диагностику и давать результаты в кратчайшие сроки.

В ближайшее время лаборатория собирается нарастить темпы работы. Мощности РНПЦ позволяют делать до тысячи проб: по пятьсот ПЦР-тестов и экспресс-тестов.

В Минспорта разработан комплекс мер по снижению риска завоза и распространения коронавирусной инфекции. Во взаимодействии с Минздравом организовано медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, вернувшимся из-за границы. Ежедневно проводится термометрия, осмотр спортсменов на наличие катаральных явлений, санитарная обработка помещений, спортивного инвентаря и оборудования с использованием дезинфицирующих средств.

Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены.-0-

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здравоохранение медицина Министерство спорта и туризма
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