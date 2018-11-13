Роботизация, цифровизация, искусственный интеллект и их влияние на общество - Рапота о задачах молодых ученых

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня в Москве на экспертно-медийном форуме "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" обратил внимание начинающих деятелей науки из Беларуси и России на актуальные задачи, которые диктуются стремительным научно-техническим прогрессом. В их числе он назвал влияние на общество роботизации, цифровизации и искусственного интеллекта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цифровые технологии, их внедрение в жизнь стали неотъемлемой частью, - сказал Григорий Рапота. - В то же время они вызывают и опасения: к чему это может привести? Необходимо осмыслить этот процесс. И что потом делать с людьми, которые будут вытолкнуты с работы и заменены роботами" . Кроме того, человечество стоит на пороге создания искусственного интеллекта. "Возможно, это тоже может быть предметом вашего обсуждения", - отметил госсекретарь.

Одной из ключевых задач в повестке Союзного государства Григорий Рапота назвал решение вопросов, связанных с правовым регулированием интеллектуальной собственности. "Есть масса нерешенных задач. Одна из них, в частности, заключается в управлении интеллектуальной собственностью. Это вопрос, который требует обсуждения", - добавил он, указав, что нерешенность данной проблемы затрудняет внедрение результатов исследований белорусских и российских ученых.

Белорусско-российский экспертно-медийный форум "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" проходит в Москве 13-14 ноября. На форуме молодые белорусские и российские ученые, руководители академических институтов, ректоры известных вузов обсудят проблемы системного взаимодействия в сфере подготовки современных кадров, рассмотрят планы в области фундаментальной науки с учетом их прикладного характера и результативности. Будут затронуты вопросы высокотехнологичных исследований в сфере естественных наук, в том числе медицины, гидрометеорологии, сельского хозяйства.-0-