Роботизированный комплекс "Вистл" успешно прошел первые стрельбовые испытания

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полевые испытания роботизированного комплекса "Вистл", разработанного специалистами ООО "БСВТ- новые технологии" и продемонстрированного в мае на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошли 14-15 октября на одном из белорусских военных полигонов. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

В ходе испытаний прошли проверку системы управления огнем и другие боевые возможности беспилотной машины.

Боевой робот представляет собой беспилотную наземную малозаметную боевую машину, оснащенную поворотной платформой с пакетом из 18 направляющих для реактивных снарядов С-5 калибром 57 мм. Комплекс предназначен для эффективного огня с места по живой силе противника, бронированным и небронированным целям.

Благодаря наличию оптико-электронной станции "Грач" и системы обработки данных с применением искусственного интеллекта "Вистл" способен обнаруживать цели на дальности до 3500 м. При этом система самостоятельно рассчитывает угол возвышения, направления стрельбы и многие другие параметры. Высокая маневренность и проходимость роботизированного комплекса обеспечивают выполнение задач в сложных условиях местности при любых погодных условиях.

Управление боевым роботом осуществляется дистанционно по защищенному радиоканалу с запатентованной технологией противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.-0-