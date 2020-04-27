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27 апреля 2020, 17:50

Родителям на больничном с детьми-контактами по COVID-19 будут выплачивать 100% среднедневного заработка

Фото из архива
Фото из архива
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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты опубликовало комментарий к указу Президента Беларуси от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики" в части выплаты пособия по временной нетрудоспособности, сообщает БЕЛТА.

Пунктом 15 указа предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком до 10 лет, посещающим учреждение дошкольного или общего среднего образования, если этот ребенок относится к контактам первого или второго уровня при наличии одного или нескольких респираторных симптомов. Назначаться данное пособие будет в порядке, установленном Совмином для назначения пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет).

"Период пребывания на листке нетрудоспособности по данному случаю временной нетрудоспособности - до 14 календарных дней, размер оплаты - 100% среднедневного заработка с первого дня пребывания на листке нетрудоспособности", - проинформировали в Минтруда.

Ранее устанавливалась временная нетрудоспособность в связи с уходом за данным ребенком на срок пребывания его в самоизоляции и выдавалась справка о временной нетрудоспособности, которая служила документом, подтверждающим освобождение от работы, и не подлежала оплате.

Указ вступил в силу 25 апреля. Действие пункта 15 определено до особого решения Президента Беларуси.-0-

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