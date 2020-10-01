1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Родительский месяц" стартовал в БГУ. На протяжении всего октября на университетских площадках пройдет около 30 тематических акций, направленных на повышение статуса и престижа семьи, формирование духовных ценностей среди молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Для участников подготовлены психологические игры, консультирование, интерактивные выставки, культурно-развлекательные мероприятия. Приглашаются все желающие студенты и сотрудники БГУ", - рассказали в пресс-службе.

Откроет программу "Неделя "старших" родителей", приуроченная ко Дню пожилых людей. Она включает инициативы "Связь поколений", "Благодарим Вас…", "Генеалогическое древо" и "День добра и заботы", которые посвящены бабушкам и дедушкам. Продолжит тему семьи "Неделя матери". Все желающие смогут принять участие в акции с использованием метафорических карт "Мама - ты моя судьба". Психологи расскажут о влиянии материнской любви и заботы на формирование личности человека.

Выставка репродукций картин знаменитых художников "Портрет отца" откроет 19 октября "Неделю отца". В течение этой недели пройдет также круглый стол "Трудно ли быть отцом?". Студенты вместе с социальными педагогами обсудят трудности этого статуса. Завершит тематический месяц "Неделя будущих родителей". Ее программа включает практические занятия с психологами, видеоконференцию "Традиции моей семьи", экспресс-диагностику "Готовность к семейной жизни".

Кроме того, в течение месяца специалисты "Консультационного центра" окажут профессиональную помощь по вопросам взаимоотношений поколений, молодых супругов с родителями. Все желающие смогут пройти в социальной сети "ВКонтакте" онлайн-опрос "Какой я будущий родитель", чтобы узнать свою степень готовности к созданию семьи.

Организатором мероприятий выступает Психологическая служба БГУ.-0-