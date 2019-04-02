Родительский университет откроют в БГУ

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Родительский университет" реализуют в Белгосуниверситете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Участниками могут стать все желающие родители, а также будущие семейные пары. Обучение позволит освоить способы правильного общения с детьми. Слушатели овладеют приемами контроля негативных эмоций, научатся самоанализу и методам разрешения межличностных конфликтов.
Специалисты БГУ разработали 12 обучающих программ. Первые три стартуют 15 апреля. В частности, во время курса "Ваш агрессивный ребенок: казнить нельзя помиловать" психологи расскажут о методах преодоления детского гнева, агрессии без насильственных способов дисциплинирования. Программа "Как быть родителем нестандартного ребенка" включает тренинги по работе и общению с особенными детьми. В рамках "Школы для будущих родителей" все желающие пройдут психологическую подготовку в преддверии рождения ребенка.
Один курс включает от 8 до 12 занятий, который будут проходить в вечернее время по будням в формате тренингов, семинаров и консультаций. Участникам предложат решить ряд психологических и диагностических упражнений, проанализировать жизненные ситуации из личного опыта. Спикерами и тренерами выступят ведущие специалисты-психологи, преподаватели факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ.
Запись на обучение проводится по телефону 8 (17) 259 70 48 с 8.30 до 18.00 до 8 апреля включительно.-0-
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