Родненков и Кравцов задержаны на территории Украины - ГПК

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены так называемого координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

"Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны сопредельной стороной на территории Украины", - сказали в ГПК.

В ведомстве добавили, что сейчас с ними проводится разбирательство. Установлено, что данные граждане имеют вид на жительство в Украине. -0-

Родненков, Кравцов и Колесникова пытались покинуть территорию Беларуси - ГПК (подробности) Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский добавил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной стороне. Колесникова в настоящий момент задержана.