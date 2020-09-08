Родненков, Кравцов и Колесникова пытались покинуть территорию Беларуси - ГПК (подробности)

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены так называемого координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова пытались покинуть территорию Беларуси. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Госпогранкомитете.

"Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова 8 сентября около 4.00 предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды, - рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. - Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле "БМВ" прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины".

Антон Бычковский добавил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной стороне. Колесникова в настоящий момент задержана.-0-.