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24 мая 2020, 12:35

Родниковая правда

Трофимова криница
Трофимова криница

Наши предки обожествляли эти водные источники – поклонялись им с незапамятных времен. Вера в их целебную силу живет и сегодня. К родникам не зарастает народная тропа. Вкусна и чиста водица, бьющая из-под земли! Вот и государство решило взять их под опеку – и на карандаш. Министерство природы и охраны окружающей среды вскоре запускает информационную кампанию под названием "Расскажи о своем роднике!" и готовит концепцию по их благоустройству.

Теперь – и в системе координат

– В Беларуси 20 тыс. рек и 10 тыс. озер. Сколько же родников, которые вместе с реками и озерами, входят в число объектов поверхностных вод – неизвестно, – отметила Елена Громадская – начальник отдела поверхностных вод ЦНИИ комплексного использования водных ресурсов – подведомственной Минприроды организации. – Верификацией, определением на местности их географических координат, дебетом* ресурсов наш институт занимается не первый год. Особенно активно – с 2017-го.

Начали с пилотного проекта в Барановичском районе, земли которого богаты криницами. Далее обследовали все заповедные уголки Гомельской, Гродненской и Могилевской областей: в реестр водных объектов их внесено 670.

В этом году наука намерена оценить ресурсы и "здоровье" еще около 600 – в основном в Витебской и Минской областях, где, по имеющимся данным, находится более 470 пока несертифицированных родников. Также планируется изучить 170 ключей Брестчины.

Ученые проверят здоровье и "местожительство" уникальных водных объектов не из праздного интереса. Это требование, а также необходимость создания для них водоохранных зон прописаны программой "Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов на 2016–2020 годы". Географические координаты и "справка о состоянии здоровья" уже обследованных вскоре появятся в открытом доступе и, естественно, рядом с бьющими ключами.

– Приблизительно о том, как это будет работать, читатели газеты могут узнать, заглянув на сайт областного комитета Минприроды Гомельской области. Вскоре такая (и еще более полная) информация появится и на информационных носителях других областей, – отмечает Елена Ивановна. (*Дебет – объем бьющей из-под земли воды в секунду)

Охранная грамота как оберег

Кроме института, который представляет Елена Громадская, изучают белорусские криницы несколько организаций Национальной академии наук. Определяют гидрологические, гидрохимические и гидробиологические характеристики водных объектов, идентифицируют их обителей и растительность. Наиболее ценным присваивают "охранные грамоты" – признают памятниками природы, истории и культуры.

Мы побывали в ГНПО "Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам", где встретились с заведующим сектором мониторинга и кадастра животного мира Владимиром Байчоровым:

– Проверенные ЦНИИ водных ресурсов родники вносятся в реестр и официально становятся достоянием страны. Задача НПЦ по биоресурсам – определить их питьевые качества, а также значимость каждого.

Владимир Мухтарович высоко оценил гидрохимические показатели источников:

– Большинство родников имеют чистую воду. Это уникальные природные комплексы. Их отличительная черта – постоянно низкая температура воды, которая в течение года составляет от 6 до 8оС. В них живет "население": индикаторные виды чистоты воды – веснянки, подёнки и ручейники. Наличие этих беспозвоночных говорит о том, что здесь хорошая, живая вода.

Минерализация родниковых вод колеблется от 150 до 700 мгл. Они могут обладать и лечебными свойствами.

Владимир Мухтарович обратил внимание и на тот факт, что почти каждая река начинается с бьющего из-под земли ключа (например Неман, Свислочь, Березина и другие). Вместе с тем, родники остаются наиболее уязвимыми водными объектами. Деятельность человека оказала негативное влияние на состояние многих из них, даже привела к уменьшению их количества: некоторые исчезли во время мелиорации.

– Обустройство источников мы начинаем не с нуля, – отметил наш собеседник. – Церковь, энтузиасты, власти на местах некоторых районов уже привели многие в порядок. Вместе с тем, освещая их, представители церкви не всегда знают состав бьющей из-под земли воды, которая иногда оказывается щедро "обогащенной" химикатами с близлежащих полей.

На обследованных учеными объектах устанавливаются информационные щиты: люди должны знать о том, что вода годится (или нет) для питья. Далее мониторингом гидрохимии займутся местные санэпидстанции. Признание уникальных криниц памятниками природы республиканского и местного значения усилит защиту флоры и фауны страны, а заодно и человека.

Объекты сакральной географии

Интерес человека к родникам исчисляется тысячелетиями. К этим особым природным объектам идут и едут не только жители окрестных деревень, но и люди с разных уголков страны, граждане России, Украины и других стран.

– Криницы – важная часть историко-культурного наследия белорусского народа. Местные жители в них видят сакральный смысл. С ними связаны предания, истории, – отметил в беседе с корреспондентом заместитель директора Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук, доктор исторических наук Сергей Витязь. – Мы изучили водную сокровищницу Гомельской, Брестской, Могилевской областей, а сейчас – Минской. И, что характерно, некоторым родникам, которые ранее ничем не выделялись, сегодня приписывается ряд целебных качеств и магических свойств. Рядом с ними устанавливают кресты, строят церкви и часовни, а местные жители удивляются: "Наши деды знать не знали, что эта криница – святая, а теперь вот – стали ездить паломники из-за тридевяти земель!".

Родник у Свято-Николаевской церкви
Родник у Свято-Николаевской церкви

Мы попросили Сергея Петровича назвать одни из самых известных, упоминающихся в древних письменах, водные источники.

– Таких немало. Самая известная – Голубая криница, о которой говорится в документах XVIII века. Два столетия назад там напор родникового ключа бил фонтаном на 1,5–2 метра в высоту. Сегодня фонтана нет, но под озером бьет такой силы вода, что буквально выбросила из озера дайвера во время расчистки дна. Кстати, дайверы клуба "Пегас", проводившие операцию "Чистые водоемы", вывезли оттуда несколько грузовиков мусора: поднимали на поверхность даже автомобильные кузова. Таким образом, с одной стороны, люди считают святыми подземные, выходящие на свет божий воды. С другой стороны, часть общества относится к ним утилитарно, более того – безнаказанно засоряет и губит. Но, что хорошо, местная власть взялась за обустройство заповедной зоны этого уголка Славгородщины. Организовала автостоянку, благоустроила территорию, оградила ее. Очень хорошо, когда сакрализация священных для народа мест грамотно поддерживается на государственном и местном уровнях.

Удалось ли в ходе расследований что-то узнать о почитании криниц предками-язычниками, некогда поклонявшимся богам природы?

– Историческую ценность фольклорных традиций отследить очень сложно, – признался эксперт. – Дело в том, что язычники не оставляли свидетельств: то, что почиталось и имело какое-то особое значение для местных сообществ, держалось в глубочайшей тайне. Даже еще совсем недавно, в 80-90 годы, когда вера была под запретом, местные отказывались показывать ученым заповедные источники, спрятанные в лесных чащах. Соглашались проводить только после долгих уговоров и заверений... Почитаемые сакральные объекты в годы безверия закапывались, истреблялись. Но многие из них пробивались к солнцу в другом месте. Тем не менее несколько ранее упоминаемых родников в фольклорных и в исторических документах просто исчезли...

Сила духа, да сила воли!

Сергей Витязь познакомил нас с независимым исследователем сакральной географии Людмилой Дудчиц. Людмила Владимировна трудилась в Институте истории и археологии Национальной академии наук. Но и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, продолжает ездить в научные экспедиции. О родниках Людмила Владимировна знает все. На этот год ею разработано 10 маршрутов, однако экспедиции пока откладываются – из -за неопределенной пандемической остановки.

– В нашей стране многие из родников признаны святыми – поклонными для населения близлежащих к ним деревень. Это можно определить уже по их названиям: Святая вода, Живая вода, Кипучка лекоровка, Церковище, Божий колодец. У некоторых даже имеются свои церковные праздники: здесь на Пасху, Юрье, Маковей, Троицу (и другие) собираются люди, а священнослужители проводят моления, обряды. Не только по праздникам, но и в лихую годину: например тогда, когда случаются засухи, грозящие неурожаем. Люди молятся святым источникам. И они их слышат...

При этом у большинства родников есть легенды их рождения. Первая – самая массовая: криница забила на том месте, где кгда-то стоял храм, ушедший под землю... Вторая: под ключом находится клад. Третья: в источнике явилась миру святая икона Божией Матери, поэтому он стал святым и целебным. Четвертая: вода забила из-под земли, когда солдат, которые здесь стояли бивуаком, замучила жажда.

Живы в народе и разные поверья. – Вот, например, говорят, если юноша назначит возлюбленной свидание возле ключа, бьющего рядом с деревней Пенница Каликовичского района, то ждите вскоре свадьбу, – рассказывает независимый исследовать сокральной географии. – А о роднике у селения Пудище Чечерского района говорят, что если к нему подойдет недобрый человек, то вода в нем становится белой, как молоко, и еще сутки кипит.

А еще молва свидетельствует, что ключевая вода спасает от недугов. Например, та, что бьет рядом с деревней Свержень Рогачевского района лечит испуг, а вода из источника у деревни Черная Речицкого района – пьянство и наркоманию, бесплодие – та, что у деревни Песчаная Рудня Светлогорского района...

Родники – это природное, историческое и культурное достояние нашей страны. Говорят, что на водных просторах живут души наших предков. Не случайно бьющие из-под земли ключи стали потенциальными объектами международного экологического туризма и полигоном международных исследований по экологии и не только. Лишь познав значимость, красоту и силу родниковой правды можно узнать корни и силу непокоренного духа белорусского народа.

Топ-10 криниц Беларуси

Голубая криница
Голубая криница

1. Голубая (Славгородский район). Здесь 1 (14) августа на Маковей, он же – Медовый спас, проходит молебен, который совершают служители окрестных храмов, а также собирается весь район. Люди трижды проходят по родниковому озерцу туда-обратно, чтобы избавится от болезней и бед.

2. Жировичская (Слонимский район). В монастыре под Успенским собором, первоначально источник появился из-под дикой груши, на которой в 1470 году явилась икона Божией Матери, названная Жировичской. Позже на этом месте построили храм, сначала деревянный, а затем каменный. Под алтарем храма и оборудован колодец с ключевой водой. Сейчас он находится в крипте Свято-Успенского собора. Почитается монахами и паломниками еще один родник – в двух километрах от монастыря, в урочище Викня.

3. Илиинская ( д. Гамарня, Быховский район). Располагается в тенистом еловом лесу, где на лесной поляне бьет около 10 ключей. Возле каждого установлен крест, устроена небольшая часовня. Празднование возле криницы проходит ежегодно 2 августа, в день святого пророка Илии.

4. Косичская (д. Косичи, Новогрудский район). Уникальная: из двух криниц течет "живая" и "мертвая" вода. "Мертвая" течет спокойно, тихо, а "живая" буквально поет. Колодец с "живой" водой долгие годы закрыт деревянной крышкой. А на колодце с "мертвой" крышка быстро сгнивает. "Мертвая" вода очищает организм, а "живая" – его регенерирует.5. Болтикская (Мядельский район). Вторая по величине в Беларуси. Расположена в заказнике "Голубые озера" – в окрестностях Нарочи. Несмотря на то, что здесь бывает тысячи туристов, Болтикская и другие, более мелкие, криницы хорошо сохранились. Благодаря им существуют небольшие лесные озера края.

6. У Борисового камня (Полоцк). Находится рядом с Софийским собором, который считается одной из главных христианских святынь Беларуси. Ключ пробивается из-под земли на южной стороне замчища, неподалеку от знаменитого Борисова камня.

7. Святой источник Маковеев (д. Селец, Буда-Кошелевский район). Вода в нем не замерзает даже в самые лютые морозы. По легенде, образовался на месте храма, ушедшего под землю. Здесь была обретена икона Сорока Мучеников, которая хранится в храме Николая Чудотворца Буда-Кошелево.

8. Раковская (г. Раков, Минский район). Известна с XV века. Никуда не впадает: выходит из земли и через 150 метров снова уходит в нее. По свидетельству паломников, вода из нее помогает при глазных болезнях. В советское время объект хотели осушить, но так и не смогли...

9. Логойская (г. Логойск, Минская область). Берет начало в низине холма, на котором стоит храм Николая Чудотворца, построенный 140 лет назад. Сюда едут страдающие бесплодием, душевными недугами и болезнями ног.

10. Параскевы Пятницы – покровительницы семьи (г. Витебск, возле храма епископа Фадея Священномученика). В XIX веке в последнюю пятницу перед праздником святых апостолов Петра и Павла проходил крестный ход от Маркова монастыря к церкви святой Параскевы и обратно, где после литургии на источнике совершался молебен. По словам прихожан храма и других посетителей, вода здесь также дает исцеление от хворей.

Тамара МАРКИНА, газета "7 Дней"

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