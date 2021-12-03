Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство

3 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сегодня в Москве на деловом форуме Евразийского экономического союза "Космическая интеграция" предложил создать Евразийское космическое агентство, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Наличие в странах ЕАЭС космических компетенций - это реальность, - сказал Дмитрий Рогозин. - В Беларуси это прежде всего "Пеленг", где мы заказываем оптическую аппаратуру. Казахстан - это, безусловно, Байконур и СБИК - завод, построенный по технологии Airbus, он сейчас недозагружен. На территории всех стран ЕАЭС есть астрономические центры, это хорошая база. Все это в копилке нашего сотрудничества".

Он привел в пример Европейское космическое агентство, которое объединило многие страны, несмотря на то, что большие космические мощности есть только у Франции, Германии, Италии и Испании. "Может, на определенном этапе нам надо интегрировать наши активы в единый актив, как это сделала Европа. Я бы хотел, чтобы мы серьезно пообсуждали тему создания Евразийского космического агентства", - заявил Дмитрий Рогозин.

Участники форума поддержали эту инициативу. В частности, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков выразил уверенность, что имеющийся научно-технический задел в космической сфере станет основой для расширения космической интеграции на евразийском экономическом пространстве. "Поддерживаю идею о создании Евразийской ассоциации стран, которые активно работают в области космоса", - сказал он. В свою очередь член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев подчеркнул, что "идея Евразийского космического агентства действительно актуальна и востребована".

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что страны Евразийского экономического союза активно используют производственные и инфраструктурные мощности самого крупного и в прошлом единого космического комплекса. "Проводится активная работа по определению облика и состава перспективной орбитальной группировки космических аппаратов стран ЕАЭС. Рассматриваются варианты интеграции действующих орбитальных и наземных ресурсов космической сферы", - сказал он. Михаил Мясникович напомнил: в июле 2020 года была утверждена межгоспрограмма ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Ключевым мероприятием программы станет создание перспективных космических систем на базе двух белорусско-российских аппаратов сверхвысокого пространственного разрешения и трех казахстанских аппаратов среднего разрешения.

"Убежден, что результаты программы будут активно использоваться странами союза. В первую очередь это транспортно-логистическая связанность и развитие инфраструктуры в ЕАЭС, прослеживаемость товаров и обеспечение их беспрепятственного перемещения в союзе, космические системы связи, применение спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и многое другое", - считает председатель Коллегии ЕЭК.

В форуме также приняли участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, первый заместитель руководителя Кабинета министров Кыргызстана Арзыбек Кожошев и первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов.-0-