Роль юридической науки в модернизации законодательства обсудят в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Роль юридической науки в процессах совершенствования законодательства и практики его применения" пройдет в Минске 17 декабря, сообщили БЕЛТА в Национальном центре правовой информации.

В конференции примут участие более 60 руководителей и экспертов госорганов и организаций, научно-исследовательских центров и институтов, представителей профессорско-преподавательского состава ведущих вузов, международно признанных исследователей в области права, экспертов Совета Европы. "На конференции будут обсуждены актуальные вопросы, относящиеся к приоритетным направлениям отечественной и зарубежной научно-исследовательской и практической деятельности в области права в век цифровизации", - рассказали в Национальном центре правовой информации.

В центре отметили, что конференция приурочена к десятилетию издаваемого им журнала "Право.by".

Организаторами мероприятия выступают Национальный центр правовой информации и Совет Европы.-0-