Роль СМИ в укреплении мира в современных условиях становится глобальной - Корейский фонд

30 мая, Чеджу /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Роль СМИ в укреплении мира в современных условиях становится все более глобальной, и журналисты должны вносить свой позитивный вклад в поддержание безопасности. Такое мнение высказал вице-президент Корейского фонда Сон Ин Ким во время Международного форума в целях мира и процветания, который 30-31 мая проходит в провинции Чеджу Республики Корея, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема форума в этом году "Азия на пути к устойчивому миру: сотрудничество и интеграция". Форум в Чеджу проводится с 2001 года как региональный многосторонний диалог в целях содействия миру и процветанию в Восточной Азии. Он организуется правительством Чеджу при поддержке МИД. В числе наиболее актуальных и обсуждаемых - вопрос объединения Кореи.

В связи с этим вице-президент Корейского фонда подчеркнул, что правдивое освещение данной тематики в средствах массовой информации существенно влияет на создание общественного мнения и обсуждение вопросов урегулирования конфликтов и спорных вопросов. Корейский фонд во время форума организовал специальную сессию "Роль мировых СМИ в обеспечении мира на Корейском полуострове и во всем мире". На ней представители средств массовой информации из 27 государств рассказали о своем видении дальнейшего развития ситуации на Корейском полуострове и насколько обе стороны готовы к объединению. Акцент был сделан на том, что журналисты не должны провоцировать конфликты и разногласия.

Советник Института стратегии национальной безопасности Республики Корея Чо Сон Рел подробно остановился на развитии отношений между Южной и Северной Кореей в последние годы. Он подчеркнул важность двух состоявшихся американо-северокорейских саммитов, обозначив безрезультатный характер второй из этих встреч в Ханое. Официальная позиция Республики Корея - обеспечение мира и объединения, а объединению должно предшествовать налаживание дружбы и сотрудничества между двумя государствами.

Южнокорейская сторона возлагает надежды на американский визит на высшем уровне в Сеул, который может состояться летом и стать важным событием в обсуждении проблем Корейского полуострова.

Международный форум в Чеджу собрал известных политиков и экспертов из Китая, Японии, Австралии, Австрии, Хорватии, США и многих других государств.

Провинция Чеджу постоянно становится местом международных встреч и переговоров на высшем уровне. Геополитически расположена в центре Северо-Восточной Азии и считается важной площадкой для многостороннего диалога в целях устойчивого мира в Азии. Чеджу также входит в список охраняемых памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-

Фото Алины Гришкевич