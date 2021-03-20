Роль женщин в укреплении единства и сохранении независимости страны важна как никогда - Богдан

20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Роль женщин в укреплении единства и сохранении независимости страны важна как никогда. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан сегодня во время церемонии награждения победителей XIII Республиканского конкурса БСЖ "Женщина года", передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель БСЖ отметила, что в конкурсе приняли участие более 360 женщин. "Каждая - лидер, ответственный на себя, свой коллектив, семью и страну. Каждая готова вести за собой, передавать опыт и знания, быть примером гражданственности и ответственности. На всех этапах был очень сложный и принципиальный отбор, чтобы на сцену поднялись 47 победительниц конкурса сложного 2020 года, года испытаний на прочность системы здравоохранения, общества и страны. Мы выдержали, страна выдержала. И немалая роль в этом - белорусских женщин", - сказала Елена Богдан.

"Мы просто делали свое дело на рабочем месте. Помогали медикам, пожилым, одиноким. Откровенно выстраивали диалог на диалоговых площадках", - продолжила женский лидер.

Елена Богдан также подчеркнула: "В Год народного единства мы, представительницы Белорусского союз женщин, своей сплоченностью, уверенностью, пониманием важности суверенитета должны быть ядром диалога и взаимопонимания. Мы должны дойти до каждого нуждающегося в нашей помощи. Услышать каждого молодого человека, сохранить преемственность поколений. Потому что делить нам нечего - страна у нас одна. Потому что мы не умеем иначе. В груди каждой из нас бьется сердце, неравнодушное сердце белорусской женщины, частичка сердца Беларуси".-0-