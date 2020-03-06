Роль женщины в обществе постоянно возрастает - Кочанова

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль женщины в белорусском обществе постоянно возрастает. Такое мнение в интервью газете "Звязда" высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщает БЕЛТА.

Наталья Кочанова отметила, что роль женщины в общественной, экономической и политической жизни существенно изменилась. "Современные женщины более амбициозны, инициативны, они стремятся быть независимыми, самодостаточными и востребованными. Это во многом обеспечивает им успех. Растет их присутствие в бизнес-среде: доля женского предпринимательства в Беларуси составляет около 32%. Значительно расширяется влияние женщин на уровне принятия решений. Сегодня у нас почти 46% руководителей - женщины", - обратила внимание спикер. В органах судебной власти процент женщин также высокий - 69%. Растет их число в составе парламента: если в первом созыве их доля составляла всего 14%, то сейчас - около 35%.

"Эти позитивные тенденции являются результатом поэтапного совершенствования гендерной политики. Государство всегда уделяло этому особое внимание. Гендерное равенство определено одним из приоритетов в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития до 2030 года", - напомнила руководитель верхней палаты белорусского парламента.

При этом меры по поддержке женщин, защите их прав носят комплексный характер. "Это устранение барьеров при приеме их на работу, продвижении по службе, в оплате труда, а также создание дополнительных возможностей для развития своего дела, специальные программы по переобучению и так далее. С другой стороны, многое делается для поддержки материнства, сохранения репродуктивного здоровья женщин, противодействия домашнему насилию. То есть создаются условия для того, чтобы женщины могли максимально самореализоваться как в профессии, так и в семейной жизни", - подчеркнула Наталья Кочанова. Эффективность этой работы высоко оценивают и международные эксперты: в глобальном рейтинге гендерного равенства Беларусь лидирует на постсоветском пространстве, занимая 29-ю позицию из 153 стран.

"Однако это не значит, что все проблемы решены. Многое еще предстоит сделать, прежде всего, в части сокращения разрыва в заработной плате мужчин и женщин. Есть резервы для дальнейшего развития женского предпринимательства и самозанятости", - считает спикер. Необходимо учитывать, что женщины больше работают и имеют меньше свободного времени: после работы их ожидают домашние дела. Подсчитано, что у работающих белорусок на ведение домашнего хозяйства и уход за детьми уходит 26 часов 29 минут в неделю, у работающих мужчин - 14 часов 14 минут.

При этом Наталья Кочанова не видит необходимости в разработке отдельного закона, направленного на обеспечение гендерного равенства. "Нашим законодательством в достаточной степени урегулированы различные аспекты данного вопроса. Важно, чтобы реализуемые меры по защите прав женщин в экономике и социальной сфере были максимально эффективными, нацеленными на решение конкретных задач и проблем, с которыми сталкиваются женщины", - сказала она.-0-