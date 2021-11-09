Роман Когодовский стал лицеистом МВД

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роман Когодовский стал частью дружной семьи специализированного лицея МВД, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в торжественной обстановке министр внутренних дел Иван Кубраков вручил Роману парадную форму лицеиста и наручные часы. Приказом начальника специализированного лицея МВД он зачислен учащимся 7 класса", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось БЕЛТА, Рома Когодовский на своих руках вынес из огня двухлетнего брата Ваню и тут же потерял сознание. Помимо ожогов, на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось пройти. 29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.

Ситуацию с мальчиком, пострадавшим во время пожара в деревне Сидоровичи Мядельского района, держал на контроле лично глава государства Александр Лукашенко. В консилиумах по выработке методов лечения для Ромы принимали участие министр здравоохранения, лучшие врачи разных профилей республики. Несколько консилиумов было проведено с участием российских коллег.

Ранее глава государства подписал указ, в соответствии с которым Рома Когодовский награжден орденом "За личное мужество".-0-