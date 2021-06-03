Роман Протасевич рассказал о причинах конфликта со Степаном Путило

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роман Протасевич в программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ рассказал о причинах конфликта со Степаном Путило, сообщает БЕЛТА.

"Он получил всемирную славу и известность за все то, что делал я. И он даже нигде ни упомянул меня. Его эго росло так стремительно, что после признания он позволял оскорбительные шутки в мой адрес и смотрел на меня презрительно. И при этом он получал всемирную славу за то, что делал я и редакция", - сказал Роман Протасевич.

Также, по словам Романа Протасевича, его беспокоили различные финансовые схемы и непрозрачная работа Telegram-канала, которым управляет Степан Путило.-0-