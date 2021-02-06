Романович: защита интересов семьи - в приоритете БСЖ

6 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Повышение социальной защищенности семьи и детей, укрепление связи поколений в семье - одни из приоритетов деятельности Минской городской организации общественного объединения "Белорусский союз женщин". Такую точку зрения высказала корреспонденту БЕЛТА руководитель столичной организации БСЖ Жанна Романович.

Она подчеркнула, что более четверти века Беларусь самостоятельно идет по пути независимого развития, пропагандируя мир, смело отстаивая интересы своих граждан. Жанна Романович отметила, что в основе работы БСЖ такие важные направления, как крепкая семья, укрепление потенциала и расширение возможностей женщин, вопросы духовности и здорового образа жизни, солидарности поколений, международные контакты.

Большое внимание в минувшем году было уделено темам 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, что важно для патриотического воспитания молодого поколения. Руководитель Минской городской организации БСЖ также рассказала, что огромным был перечень интересных мероприятий на протяжении Года малой родины, который проводился в 2018-2020 годах.

"Минская городская организация Белорусского союза женщин - значимая сила сегодня, способная объединять в своих рядах женщин, небезразличных к будущему своей страны, судьбам людей и заинтересованных изменить жизнь вокруг себя к лучшему, - рассказала Жанна Романович. - За последние годы позиция женского движения укрепилась, изменился не только количественный, но и качественный состав столичной организации БСЖ - 10 630 членов организации, объединенных в 523 первичных организациях. Радует, что в организацию приходит молодежь с твердой гражданской позицией и новыми идеями".

Она подчеркнула, что в задачах на перспективу - развернуть масштабную работу по привлечению молодежи, в том числе и студенческой, расширять первички, включая сферы бизнеса, предпринимательские структуры, проводить мероприятия в рамках Года народного единства.

"Минская городская организация - активная диалоговая площадка, которая отвечает запросам современных женщин, с высоким уровнем образования и личной состоятельностью, ориентированной на успешную карьеру, духовное и творческое саморазвитие, стремление к достижению высоких результатов во всех сферах и в то же время полноценно реализующейся в семье, семейных отношениях, детях", - добавила Жанна Романович.

Сегодня в столице проживают 1,95 млн женщин - это 54,3% от общей численности жителей города. Каждая четвертая из них (24,5%) - молодая женщина, средний возраст минчанки - 41,5 года. Ожидаемая продолжительность жизни женщин - 80,8 лет, и это на 2 года больше показателя пятилетней давности. Каждая вторая работающая минчанка - с высшим образованием (53,1%), каждая пятая (20%) - со средним специальным образованием. Почти 49% руководящих должностей и 69% должностей специалистов и служащих занимают женщины, руководителями являются 11,7% всех работающих женщин. Удельный вес женщин, занятых на рабочих профессиях, составляет 30,4%.-0-