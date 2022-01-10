Романовская: у обучающихся нужно формировать критическое отношение к информации в интернете

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно формировать у обучающихся критическое отношение к информации в интернете, заявила во время круглого стола на тему "Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности" в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская.

"Понятие "информационная культура" очень широкое. И при ее формировании не стоит привязываться к мерам профилактики по работе с какой-то конкретной социальной сетью или каким-то еще ресурсом. Это должна быть масштабная работа, направленная на формирование некого универсального навыка. Мы в системе образования к такому навыку относим и формирование критического мышления. То есть критическое отношение к информации, где бы она ни была: в сети, газете, журнале, на рекламном плакате. И вот эти навыки критического мышления, этот посыл мы стараемся закладывать во все учебные пособия", - рассказала Людмила Романовская.

Во время круглого стола

По ее словам, есть учебные предметы, которые в большей степени способствуют развитию критического мышления. К примеру, вышла новая линейка учебных пособий по обществоведению. В каждом из них есть памятки: "Проверяем надежность и достоверность информации", "Проверяем наличие стереотипов в рекламе", "Как распознать фейки", "Памятка для проверки фотографии в сети". С помощью этих памяток в учебном пособии даны задания.

В 2021 году в издательском центре Национального института образования увидело свет пособие "Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности". Пособие адресовано педагогам учреждений общего среднего образования, профессионально-технического, среднего специального образования. Одна из его важных задач - повышение информационной грамотности и культуры населения, в первую очередь подрастающего поколения, которое зачастую остается наедине со всевозможными деструктивными медиаресурсами, не подозревая об опасностях, подстерегающих в виртуальном пространстве. Прежде всего в так называемом теневом интернете.-0-

Людмила Романовская

Фото Максима Гучека