Романовская: умение работать с информацией - основа безопасного поведения учащихся в интернете

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умение работать с информацией является основой безопасного поведения учащихся в интернете, заявила во время круглого стола на тему "Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности" в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская.

"Умение работать с информацией, медиатекстами является основой безопасного поведения учащихся в сети Интернет, а также одним из важнейших условий развития у учащихся информационной культуры", - сказала Людмила Романовская.

По ее словам, 2021 год для национального учебного книгоиздания был наполнен знаковыми событиями. "Наряду с тем, что мы завершили обновление общего среднего образования изданием уже последних 14 новых учебников для 11 класса, изданием нового национального букваря, Национальный институт образования много внимания уделял в том числе и подготовке пособий для педагогов. И к нашей огромной радости в 2021 году увидело свет пособие, которое подготовил издательский центр Национального института образования под названием "Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности". Это пособие - уникальный проект, результат плодотворного межведомственного сотрудничества. Решение о его разработке было принято на заседании межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности", - отметила замдиректора.

Людмила Романовская подчеркнула, что обеспечение устойчивости общества к деструктивному информационно-психологическому воздействию, фейкам, мошенничеству в сети интернет достигается в том числе и за счет повышения информационной грамотности населения. Безусловно, все это должно найти отражение в обновленной Концепции национальной безопасности Республики Беларусь.

"Надо отметить, что пособие адресовано не только педагогам учреждений общего среднего образования, но и специалистам системы профессионально-технического и среднего специального образования. Среди авторов ученые-практики как в сфере национальной безопасности, так и юриспруденции, информационного права, педагогики. В состав авторского коллектива вошли ведущие специалисты Государственного секретариата Совета безопасности, Белорусского института стратегических исследований, а также сотрудники Республиканского института профессионального образования и Национального института образования".

Замдиректора уверена, значение этого пособия сложно переоценить. "В руках у педагогов сегодня есть пособие, содержание которого, на наш взгляд, удачно сочетает в себе теоретическую и практическую составляющие, так необходимые в работе современного педагога. Авторским коллективом изложены концептуальные основы информационной безопасности, вопросы правового регулирования в этой сфере, современные технологии средств массовой коммуникации в контексте рисков и вызовов, меры общественного контроля в сети Интернет. Проведен комплексный анализ зарубежного опыта в этой сфере с преломлением на современные реалии нашей страны, актуализирована проблема деструктивного информационного воздействия на подрастающее поколение, в том числе в части так называемого теневого интернета, механизмов манипулирования сознанием, распространения фейков антигосударственного толка", - рассказала она.

Большую помощь педагогам в практической деятельности окажут материалы раздела пособия под названием "Организационно-методическое обеспечение информационной безопасности учащихся". "В содержании этого раздела рассмотрены такие понятия, как информационная грамотность, медиаграмотность, информационная культура, информационный иммунитет. Описаны условия формирования информационной культуры учащихся, представлены организационно-педагогические условия создания воспитывающей информационной среды.

Важным также представляется нам содержание раздела под названием "Умение работать с информацией в сети Интернет", в котором представлены этапы работы с информацией, в частности с медиатекстами. Мы полагаем и уверены в том, что деятельность учащихся по работе с медиатекстами может быть организована не только в рамках учебной деятельности, но и в рамках внеучебной работы. В этом случае она направлена на решение в том числе и воспитательных задач, формирование творческого мышления, коммуникативных умений, развитие художественного вкуса, эмоциональной сферы личности, - добавила Людмила Романовская. - Педагогам также предлагаются эффективные формы работы. В частности, представлена разработка мероприятий в рамках информационно-образовательного проекта "Школа активного гражданина" под названием "Мы в современном медиапространстве: уважение, безопасность, достоверность".

Замдиректора уточнила: преодолеть негативное влияние сети Интернет и научить детей безопасному существованию в современном информационном пространстве можно только организуя тесное взаимодействие педагогов, родителей и формируя осознанное понимание у учащихся, что необходимо делать для этого. "И начинать надо в том числе и с формирования понимания того, насколько личность сегодня уязвима в сети Интернет. Благодаря этому пособию у педагогов есть инструменты, с помощью которых они могут вовлечь в эту работу и родителей в том числе. Представлены памятки, примеры форм работы для того, чтобы можно было в этом направлении работать", - дополнила она.-0-

Романовская: у обучающихся нужно формировать критическое отношение к информации в интернете

Фото Максима Гучека