Роме Когодовскому провели очередную операцию

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне, 13 мая, 12-летнему Роме Когодовскому, который вынес младшего брата из огня, выполнен очередной этап хирургического лечения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Мальчик находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП. "Ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Во время операции ему проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия по стабилизации его состояния после операции", - отметили в пресс-службе.

Что касается второго юноши, то 16-летний подросток был стабилизирован после прошедшей на выходных операции, сегодня ему была выполнена поэтапная кожная пластика.-0-