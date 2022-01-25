Росархив готов оказывать содействие следственной группе Генпрокуратуры Беларуси по делу о геноциде

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное архивное агентство (Росархив), руководство которым осуществляет Президент Российской Федерации, выразило готовность оказывать содействие следственной группе Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.

В Генпрокуратуру представлена информация о комплексах документов по фактам совершения нацистскими преступниками и их пособниками преступлений в отношении мирного населения на территории Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Эти документы находятся в Российском государственном военном архиве, Государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном архиве социально-политической истории, а также Российском государственном архиве фонодокументов и Российском государственном архиве кинофотодокументов.

"Подведомственным федеральным архивам дано поручение организовать методическое и организационное содействие следственной группе Генеральной прокуратуры по вопросам выявления и сбора информации и копий архивных документов", - отметили в надзорном ведомстве.-0-