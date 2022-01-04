Россия готова транспортировать двоих тяжелых пострадавших в ДТП в Лиозненском районе

4 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Российские власти готовы провести транспортировку двоих самых тяжелых пострадавших в ДТП в Лиозненском районе. Об этом сообщил журналистам почетный консул Российской Федерации в Витебске и Витебской области Юрий Суманеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Вчера об аварии консульству сообщил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. "Посольство и консульская служба сразу подключились к тому, чтобы обеспечить все права граждан Российской Федерации. К счастью, вся медицинская помощь по транспортировке и размещению людей была оказана незамедлительно и в полном объеме. Все люди удовлетворены, спасибо за это Беларуси и братскому белорусскому народу", - отметил Юрий Суманеев.

Сейчас большая часть туристов готовится к выписке, решается судьба двоих человек с тяжелыми травмами позвоночника. "Им требуется дополнительное лечение и специализированная транспортировка. Ее российские власти готовы оказать в полном объеме любыми средствами транспорта. Белорусские врачи говорят, что эти люди могли бы проходить дальнейшее лечение в белорусских специализированных медицинских центрах", - сказал почетный консул. Всем гражданам России будет оказана необходимая правовая и финансовая поддержка.

Как сообщалось, днем 3 января в Лиозненском районе на трассе М8 столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль. Водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в экскурсионный автобус. В результате ДТП водитель машины погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-

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