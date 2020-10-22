22 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия к началу 2021 года будет выпускать ежемесячно более 3 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на проходящем в итальянской Вероне 13-м Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Социальные и экономические реформы, вызванные пандемией, являются ключевыми темами сегодняшнего дня, - сказал Денис Мантуров. - Россия разработала эффективные инструменты борьбы с COVID-19. Мы научились бороться с вирусом, значительно расширили производство средств индивидуальной защиты, жизненно важных лекарств и противовирусных препаратов. Россия зарегистрировала уже две вакцины от COVID-19. К началу следующего года мы сможем выпускать более 3 млн доз вакцин в месяц".

Двухдневный форум в Вероне, несмотря на пандемию, собрал представителей государственных органов, руководителей крупных компаний, политических и общественных деятелей, дипломатов, экспертов, журналистов из стран Европы и Азии. Тем не менее в нынешнем году организаторы были вынуждены сократить число участников форума с традиционных 1,5 тыс. до 500 человек, поэтому некоторые из них выступают по видеосвязи.

Общей темой дискуссии стала новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана. Обсуждаются модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях. Участники форума попытаются найти предпосылки нового геополитического и социально-экономического порядка в условиях пандемии и структурного экономического кризиса. Отдельные сессии посвящены вопросам преодоления социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества, глобальной трансформации национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19, а также диалогу Европа-Евразия. Абсолютно новой темой нынешнего форума стали генетика и исследования генома и их вклад в медицину, сельское хозяйство, промышленность и энергетику.

Организаторами Евразийского экономического форума в Вероне выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум. БЕЛТА выступает в качестве информационного партнера веронского форума.-0-