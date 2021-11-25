Россия призывает Запад отменить неправомерные санкции против белорусской авиации

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия призывает страны Запада пересмотреть ограничительные меры в отношении белорусской авиации. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Мы призываем страны Запада пересмотреть свои подходы и отменить свои неправомерные ограничительные меры, которые они ввели против белорусской авиации. Нужно иметь хотя бы какую-то честь", - сказал Мария Захарова.

"Тем, кто ввел санкции против Беларуси, по-прежнему не удается найти убедительные доводы в оправдание своей политики в отношении Минска. Они просто, видимо, надеются использовать в этих целях результаты работы группы ИКАО", - указала дипломат.-0-