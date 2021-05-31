Россия увеличивает авиационное и железнодорожное сообщение с Беларусью

31 мая, Москва /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. Россия расширяет авиационное и железнодорожное сообщение с Беларусью. Решение об этом принято сегодня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщает БЕЛТА.

"Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Беларусью по маршруту Москва-Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе", - говорится в распространенном сообщении оперативного штаба.

Также с 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение между Россией и Беларусью по маршрутам Гомель-Москва и Полоцк-Москва на ежедневной основе. Кроме того, увеличится количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва-Минск.

Помимо этого оперштаб принял решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня регулярного международного авиасообщения России с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией (от одного до двух рейсов в неделю), а также с Великобританией (три рейса в неделю). С 10 июня увеличится число авиарейсов между Москвой и Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией и Германией.-0-