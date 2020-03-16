Россия закрывает границу с Беларусью для передвижения людей

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия приняла решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

"Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, - сказал Михаил Мишустин. - Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить в первую очередь массового распространения коронавируса".

По словам премьера, упреждающие меры, которые были приняты в России еще в феврале этого года, позволили серьезно ограничить распространение коронавируса в стране. "Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первые столкнулись с этой угрозой", - сказал Михаил Мишустин.

Также было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдовой, Украиной. "Все нынешние ограничения нами сознательно делаются для того, чтобы избежать более жестких мер в будущем", - пояснил он.-0-