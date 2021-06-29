Россия занимает особое место в международном научно-техническом сотрудничестве Беларуси - Рачков

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 29 июня 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:16 Гродненская область подписывает соглашения с Республикой Башкортостан и Томской областью Регионы
16:12 День электротранспорта пройдет в "Великом камне" 16 июля Экономика
16:09 Экскурсии для детей летом должны проводиться с учетом противоэпидемических мер - Малахова Общество
16:06 Молодежный белорусско-российский экономический форум может пройти в 2022 году Общество
15:57 Новогрудская ветроэлектростанция выработала более 130 млн кВт/ч энергии Регионы
15:52 Брестские пограничники задержали двух нелегалов на велосипедах Происшествия
15:50 Курсанты авиационного факультета Военной академии проходят летную практику в Бобруйске Регионы
15:49 В Борисовском районе мужчина забирался в дома и воровал инструменты и продукты Происшествия
15:45 Умер режиссер Александр Воропаев В мире
15:41 На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 40 абитуриентов Общество
15:34 Три городских пляжа Могилева временно закрыты для купания Регионы
15:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 495 пациентов с COVID-19, выписаны 375 Общество
15:29 Кубрин: программы Союзного государства необходимо реализовывать системно Общество
15:27 В Беларуси продлен срок, во время которого можно повышать цены на детское питание Общество
15:26 Форум регионов поможет в разработке модельного законодательства по теме цифровизации - Сивец Общество
15:22 НАН: Форум регионов Беларуси и России - новые возможности, проекты и контракты Общество
15:17 Кремль подтвердил участие Путина в Форуме регионов Беларуси и России Экономика
15:11 Инвестдоговор о строительстве современного комплекса "Северный берег" подписан в Минске Экономика
15:11 Пиневич: материально стимулировать белорусов к вакцинации против COVID-19 нет необходимости Общество
14:52 В Минске задержаны пять "коллекторов" за групповое вымогательство Происшествия
14:50 Беларуси и России удалось многого добиться в научно-технической сфере - Карасин Общество
14:49 Солнечный ультрафиолет уничтожает частицы коронавируса за считанные минуты - исследование В мире
14:43 В Минске еще один Telegram-канал признан экстремистским Происшествия
14:34 Столичный наркоконтроль задержал двух мужчин, выращивавших дома марихуану Происшествия
14:34 Россия занимает особое место в международном научно-техническом сотрудничестве Беларуси - Рачков Общество
14:17 В системе регулирования ВЭД стран ЕАЭС создадут механизм единого окна Экономика
14:13 Госнаград удостоены 102 представителя различных сфер деятельности Президент
14:09 Летальность от COVID-19 выросла до 5-10% - Гинцбург В мире
14:03 ГАИ Минской области выявила более 460 правонарушений во время акции "Пешеход" Регионы
14:00 Более 20 звонков поступило на горячую линию КГК по теме водоснабжения в Минске Регионы
Все новости
Все новости
Общество
29 июня 2021, 14:34

Россия занимает особое место в международном научно-техническом сотрудничестве Беларуси - Рачков

Сергей Рачков
Сергей Рачков
Новости темы "VIII Форум регионов Беларуси и России"
Молодежный белорусско-российский экономический форум может пройти в 2022 году
Кубрин: программы Союзного государства необходимо реализовывать системно

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия занимает особое место в международном сотрудничестве Беларуси в научно-технической сфере. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков на секции VIII Форума регионов Беларуси и России "Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров", которая проходит в Президентской библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Символично, что белорусская часть участников собралась именно здесь, в Президентской библиотеке, где находится универсальный фонд отечественных и зарубежных документов в области государственного управления и парламентаризма, права, экономики, политики и науки. Заседание секции посвящается вопросу совершенствования взаимодействия Беларуси и России по реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров, - сказал Сергей Рачков. - Российская Федерация занимает особое место в международном сотрудничестве Беларуси в научно-технической сфере".

По его словам, только в Союзном государстве реализовано 57 программ в области космических исследований, энергетики, новых материалов и нанотехнологий, машино- и приборостроения, медицины, биотехнологий, информационных и аграрных технологий. "В Беларуси идет непрерывный процесс развития научно-технической и инновационной сфер, в том числе с использованием передового международного опыта развития науки и технологий, - отметил сенатор. - В текущем году в нашей стране дан старт государственной программе инновационного развития на 2021-2025 годы, новым научно-техническим программам. Правительством поставлена задача реализовать в регионах нашей страны с учетом их конкурентных преимуществ инновационные проекты по созданию высокотехнологичных производств на основе разработок белорусских ученых. Разрабатываемая в Беларуси инновационная продукция имеет большой потенциал для коммерциализации как внутри страны, так и за рубежом".

Вместе с тем отмечено, что, несмотря на положительную динамику высокотехнологичных производств в реальном секторе экономики Беларуси и России, в этом направлении работу следует выводить на более высокий уровень.

"Росту инновационного потенциала Беларуси и России будет способствовать переход к созданию цифровых платформ как ключевых инструментов цифровой трансформации традиционных отраслей и рынков, а также взаимодействие регионов в области использования современных технологий, разработки и серийного производства наукоемкой продукции. Ключевую роль в этом процессе должна сыграть интеграция научных, образовательных и производственных организаций Беларуси и России для создания и вывода на мировой рынок новых совместных технологий и продуктов. Сегодня продолжается процесс формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства, а также общего научно-технологического пространства государств СНГ. Международные договоры и соглашения, определяющие эти процессы, направления, формы и механизмы двустороннего научно-технического сотрудничества, должны быть актуальными, соответствовать реалиям эпохи цифровизации", - подчеркнул Сергей Рачков.

Сенатор предложил в рамках секции выработать предложения по совершенствованию правового регулирования сотрудничества Беларуси и России в научно-технической сфере, сделать акцент на рассмотрении практики применения результатов научно-исследовательских и научно-технических программ и проектов в реальном секторе экономики, осуществлении трансфера разработанных технологий.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Сегодня, в первый день, работают пять секций, которые проходят по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий, роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства, взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров, право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления, молодежь онлайн: цифровая среда будущего.-0-

Фото Оксаны Манчук

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь заседания Россия Совет Республики
Новости рубрики Общество
Фото из архива Экскурсии для детей летом должны проводиться с учетом противоэпидемических мер - Малахова
Во время работы секции "Молодежь онлайн: цифровая среда будущего" Молодежный белорусско-российский экономический форум может пройти в 2022 году
Фото из архива На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 40 абитуриентов
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 495 пациентов с COVID-19, выписаны 375
Алексей Кубрин. Фото из архива Кубрин: программы Союзного государства необходимо реализовывать системно
Фото из архива В Беларуси продлен срок, во время которого можно повышать цены на детское питание
Главное
Николай Патрушев и Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза России сотрудничество в сфере безопасности и оборонку
Стартовал VIII Форум регионов Беларуси и России
Строительная отрасль Беларуси сумела адаптироваться к условиям эпидограничений - Пархамович
Для бизнеса и государства. Как работает банковское сопровождение контрактов от Белгазпромбанка
Топ-новости
Госнаград удостоены 102 представителя различных сфер деятельности
ФОТОФАКТ: VIII Форум регионов Беларуси и России начал работу
Патрушев: конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси
Пиневич: материально стимулировать белорусов к вакцинации против COVID-19 нет необходимости
На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 40 абитуриентов
Инвестдоговор о строительстве современного комплекса "Северный берег" подписан в Минске
Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-западу Беларуси 30 июня из-за жары
Выгодные инвестиции: комплекс Minsk World привлек внимание посетителей выставки MPIRES в Москве
За сутки в Беларуси зарегистрированы 495 пациентов с COVID-19, выписаны 375
Проект БСЖ: опубликована книга воспоминаний детей войны "Нiколi не забудзем"
Беларусь и Россия большое внимание уделяют развитию общества в эпоху цифровизации - Макаров
Во время Форума регионов Беларуси и России планируется подписать контракты на $800 млн
Объемы транзитных контейнерных перевозок грузов по БЖД растут
Скидки на билеты 30% - дирекция "Славянского базара" запускает финальную акцию
Доход – 19,5 % годовых! "Беларусбанк" запустил самый летний депозит "Летний бриз"
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.