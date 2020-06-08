Россияне активно бронируют путевки на август и сентябрь в белорусские здравницы

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане России в надежде на улучшение эпидситуации и открытие границ активно бронируют путевки в белорусские здравницы на август, сентябрь и более поздние периоды. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первый квартал 2020 года для санаторных организаций был успешным. Заполняемость составила 72,3%, а в прошлом году за аналогичный период - 71,5%. Также был рост по экспорту услуг на 3,4%, - рассказал Александр Цай. - С апреля, когда закрылись границы, пошло снижение. Но организации проводили большую работу со всеми забронировавшими путевки на апрель и май о переносе их сроков без увеличения цены, чтобы максимально сохранить спрос. Дальше все будет зависеть от того, как будут открываться границы".

Принятые меры дали эффект. Кроме того, на территории Беларуси в условиях закрытых границ оказались некоторые россияне. Кто-то проводит это время у родственников, кто-то - отдыхает в санаториях. Только что въехавшим сначала нужно провести 14 дней на самоизоляции: то есть им нельзя покидать территорию санатория, а количество доступных лечебных процедур для них несколько ограничено.

"На сегодняшний день у нас отдыхают около 100 человек, - добавил Александр Цай. - Активно идет бронирование среди граждан Российской Федерации на август и сентябрь, на дальний период, когда должна быть хорошая эпидемиологическая ситуация".

Возобновляются заезды и по путевкам Республиканского центра. С 15 июня планируется максимально наполнять здравницы.

"Надеемся, что в третьем квартале вернем спрос на санаторно-курортные услуги, возможно, даже на уровне прошлого года", - заключил заместитель директора центра. Расчет есть и на реализацию путевок в свободной продаже среди белорусов, которые вынуждены отказаться от заграничных поездок.

Александр Цай подчеркнул, что в организациях предпринимаются все необходимые меры безопасности в соответствии с рекомендациями территориальных центров гигиены и эпидемиологии. Информации о завозных случаях коронавирусной инфекции нет.

Что касается пяти белорусских санаторных организаций за пределами республики, то они в ближайшее время уже смогут принимать отдыхающих из стран в месте расположения (три в России, один в Латвии, один в Литве). Направление туда белорусских граждан все еще приостановлено.

Сеть санаторно-курортных организаций Беларуси представлена 306 здравницами с общим количеством мест размещения на 66,1 тыс. человек. Это позволяет ежегодно оздоравливать около 1,3 млн человек. Соотношение цены и качества на широкий ассортимент услуг с использованием природных факторов делает белорусские здравницы популярными как у соотечественников, так и у иностранцев. 2019 год был наиболее успешным: выросли экспорт и выручка от самостоятельной реализации путевок гражданам, оказания услуг, в том числе дополнительных платных. Впервые за долгое время в белорусских санаториях прошло оздоровление рекордное количество иностранных граждан - более 240 тыс.-0-