Россияне для отдыха осенью чаще выбирают Беларусь среди стран СНГ

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне для оздоровительного отдыха осенью чаще выбирают Беларусь среди стран СНГ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг курортов стран СНГ для оздоровительного и бальнеологического отдыха осенью, согласно которому чаще всего российские туристы отдыхают в Беларуси, Азербайджане, Казахстане, Армении и Молдове.

В топ-5 осенью этого года вошли курорты на озере Нарочь в Беларуси, Нафталан в Азербайджане, Бурабая (Боровое) в Казахстане, Джермук в Армении и Калараш в Молдове.

В среднем, по данным агентства, россияне отдыхают на курортах стран Содружества осенью от 10 до 14 дней. Дешевле всего обходится проживание, питание и лечение в Беларуси - обычно это менее 3 тыс. российских рублей в день. В Азербайджане, Армении, Казахстане и Молдове чуть дороже - до 3,5 тыс. рублей в день.-0-