Россияне изучат опыт Беларуси по переписи с использованием IT-технологий

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18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация российских специалистов во главе с руководителем Росстата Павлом Малковым посетит Белстат для ознакомления с опытом организации и проведения переписи населения в Беларуси с использованием IT-технологий, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. "Визит состоится 19-20 октября. Договоренность об этом была достигнута на 67-й пленарной сессии Конференции европейских статистиков. В состав российской делегации также включены президент АО "Крос", генеральный директор ООО "Крос-маркетинг", представители ПАО "Ростелеком", - отметили в Белстате. - Во время визита российские специалисты смогут изучить современный опыт белорусских коллег, который может быть полезен при проведении Всероссийской переписи". В частности, гостям интересно применение в переписи населения IT-технологий, опыт по использованию административных источников данных, ГИС-технологий при формировании заданий переписчиков, организации работы переписного персонала, стационарных участков, колл-центра. Специалисты ознакомятся с проведением информационно-разъяснительной кампании по продвижению переписи населения, подходами к обработке данных (устранение дублирующих записей, импутация и другое). Стороны обменяются опытом по организации мониторинга достижения Целей устойчивого развития. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года впервые с использованием IT-технологий.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!