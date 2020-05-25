Россияне с начала мая пытались незаконно вывезти 83 т фруктов на 12 авто

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевские таможенники с начала мая установили 12 фактов незаконного перемещения фруктов по территории ЕАЭС российскими индивидуальными предпринимателями, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовики с товаром направлялись к белорусско-российской границе, где их и остановили. В грузовых отсеках в общей сложности находилось более 83 т груш, яблок и других видов фруктов. Общая стоимость товара составила около Br125 тыс. Во всех случаях отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы, в том числе и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции для потребителя. Кроме того, некоторые из водителей уже ранее привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения.

Могилевская таможня начала административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП (транспортировка товаров без наличия сопроводительных документов). Данной статьей предусмотрено наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.-0-