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Россияне считают, что в Беларуси русскоязычное население наиболее защищено

Общество 04.12.2018 | 13:48

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россияне считают, что защита интересов русскоязычного населения среди стран СНГ лучше всего осуществляется в Беларуси. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого были презентованы сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно опросу, точку зрения, что русскоязычные граждане в Беларуси чувствуют себя наиболее защищенно, разделяют 68% россиян. Второе место в данном рейтинге занял Казахстан - 31%, третье - Армения (12%). Далее следуют Узбекистан (7%), Азербайджан и Грузия (по 5%). По мнению россиян, в наименьшей степени русскоязычное население защищено в Молдове, Кыргызстане, Таджикистане, Украине и Туркменистане - эти государства получили менее 4%.

Как пояснил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, под понятием "русскоязычные" подразумеваются граждане той или иной страны, которые говорят на русском языке и не являются представителями титульной нации. Однако при проведении опроса респондентам давалась только формулировка вопроса, и они могли вкладывать в это понятие свой смысл.

Исследование ВЦИОМ "Партнеры России на постсоветском пространстве" проводилось 8 ноября в формате телефонного интервью. Было опрошено 1600 респондентов по случайной всероссийской выборке. Погрешность исследования не превышает 3,5%. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.-0-

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