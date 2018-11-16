Российская академия наук рассчитывает на расширение сотрудничества с НАН Беларуси

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская академия наук рассчитывает на расширение сотрудничества с Национальной академией наук Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальная академия наук Беларуси реализует через программы Союзного государства целую серию проектов, в том числе связанных с космосом. Я надеюсь, что в ближайшее время будет предложено еще больше задач, которые мы вместе можем реализовывать, используя достоинства академий наук двух стран, - сказал Валентин Пармон. - Есть предложения по нетрадиционному использованию минеральных ресурсов России, которые надо запустить в интересах российской и белорусской промышленности. Также есть направления для взаимодействия в гуманитарной сфере".

Он подчеркнул важность развития и укрепления Межакадемического совета РАН и НАН Беларуси по проблемам развития Союзного государства. "Впервые за многие годы Межакадемсовету предложено не только активно участвовать в разработке совместных фундаментальных и прикладных исследований в интересах Союзного государства, но и в некоторых случаях выступать экспертом по проектам", - добавил вице-президент РАН.

Валентин Пармон сегодня принимает участие в мероприятиях, посвященных 90-летию НАН Беларуси. На торжественном собрании научной общественности наградили лучших ученых страны. Организована выставка научно-технических достижений ученых НАН Беларуси, где представлено более 300 новых разработок и технологий. В ее составе семь кластеров, связанных с приоритетными научными направлениями. Можно ознакомиться с космическими, информационными, био-, нанотехнологиями, новыми лекарственными средствами, достижениями ученых-аграриев. В Минск приехали известные ученые стран СНГ, ведущих зарубежных академий наук, мировых научно-исследовательских организаций и центров.-0-