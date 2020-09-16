Российская академия наук выступила в поддержку мира и согласия в Беларуси

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президиум Российской академии наук выступил с обращением, в котором высказался в поддержку мира и согласия в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Считаем важным сохранение мира и согласия на белорусской земле, исторически связанной судьбой с Россией, и желаем белорусскому народу скорейшего достижения политического консенсуса", - говорится в обращении.

В РАН отметили, что ситуация в Беларуси находится в центре внимания всех россиян, широко обсуждается в научном сообществе. "В научной сфере слышны различные оценки событий, происходящих в братской Беларуси. Президиум РАН считает, что члены академии имеют право высказывать личные оценочные суждения в отношении послевыборных событий в Республике Беларусь. Однако гражданская позиция отдельных членов академии не может отождествляться с институциональной позицией РАН как государственной академии наук, являющейся неполитической организацией, в компетенции которой сосредоточены вопросы науки и научной политики страны", - заявили в академии.

Президиум РАН подчеркнул особую важность, актуальность и необходимость сотрудничества с Национальной академией наук Беларуси. "Наши академии являются надежными партнерами, ведущими деятельность как в рамках обсуждения, подготовки и реализации крупных научных, социально-экономических и инфраструктурных проектов, направленных не только на развитие интеграционных процессов в рамках Союзного государства, но и на интенсификацию научного и научно-технического сотрудничества по линии Международной ассоциации академий наук, созданной при деятельном участии НАН Беларуси и объединяющей академии наук 16 государств, - констатируется в обращении. - Президиум РАН приложит необходимые усилия для сохранения и развития традиционных научных связей между Российской академией наук и Национальной академией наук Беларуси".-0-