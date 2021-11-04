Российская авиакомпания "Азимут" начала летать из Калуги в Минск

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Азимут" сегодня начала выполнять регулярные авиарейсы по маршруту Калуга - Минск - Калуга, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Рейсы по маршруту Калуга - Минск - Калуга будут выполняться еженедельно по четвергам согласно расписанию. Вылет из Калуги в 11.00, посадка в Минске в 12.20. Обратный рейс вылетает из Минска в 13.20 и прибывает в Калугу в 14.35.

На перроне Национального аэропорта Минск Sukhoi Superjet 100-95, выполнивший первый рейс по новому направлению, приветствовали по авиационной традиции водной аркой. Экипаж встретили у трапа самолета с хлебом и солью. Регистрация на рейс по маршруту Минск - Калуга также проходила в торжественной обстановке.

Начальник производства Национального аэропорта Минск Василий Корнев вручил пассажиру, который первым приобрел авиабилет на рейс, корпоративные сувениры, а также сертификат на бесплатное обслуживание в VIP-зале аэропорта. От авиакомпании "Азимут" пассажиру был вручен сертификат на бесплатный перелет туда/обратно. Счастливой обладательницей презентов стала Елена Шибко из Калуги, которая возвращается домой после отдыха в белорусском санатории.

С февраля текущего года авиакомпания "Азимут" начала совершать полеты в Минск из Ростова-на-Дону, в июне - из Минеральных Вод, в августе открылась полетная программа из Краснодара.-0-