Российская авиакомпания "Азимут" начнет летать из Ростова-на-Дону в Минск с 17 декабря

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Азимут" с 17 декабря начнет выполнение рейсов по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Ростов-на-Дону, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по четвергам. Вылет из Ростов-на-Дону в 12.30, прибытие в Минск в 15.10. Обратный вылет из Минска в 16.10, прибытие в Ростов-на-Дону в 18.25. Для каждого аэропорта указано местное время.

Авиакомпания уже начала продажу билетов.

В Департаменте по авиации Минтранса подтвердили, что авиакомпания "Азимут" прошла аккредитацию для выполнения рейсов между Беларусью и Россией.-0-