8 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Азимут" объявила об открытии рейсов из Ростова-на-Дону в Минск. Информация об этом размещена на сайте перевозчика, сообщает БЕЛТА.
"Авиакомпания "Азимут" информирует о начале выполнения рейсов по маршруту Ростов-на-Дону - Минск и открытии продаж авиабилетов по новому направлению. Полеты будут выполняться еженедельно с 16 февраля по вторникам", - сказано в информации.
Вылет из Ростова-на-Дону будет осуществляться в 14.20, обратный рейс из Минска - в 17.55.
Ранее о возобновлении полетов в Ростов-на-Дону после соответствующего разрешения российской стороны объявила авиакомпания "Белавиа": она начнет выполнять рейсы на этом маршруте с 13 февраля по субботам с возвращением в Минск в воскресенье.-0-