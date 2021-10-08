Российская авиакомпания "Азимут" открыла продажи билетов по направлению Калуга-Минск-Калуга

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Азимут" открыла продажи авиабилетов по новому направлению Калуга-Минск-Калуга. Такая информация размещена в Telegram-канале Национального аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.

Старт полетной программы - 4 ноября 2021 года. Новый рейс будет выполняться в осенне-зимний период еженедельно по четвергам. Из Калуги самолет будет вылетать в 11.00 и приземляться в Минске в 12.20. Вылет из Минска будет осуществляться в 13.20, посадка в Калуге - в 14.35.

"В настоящее время приобрести билеты можно на сайте авиакомпании по минимальному тарифу от 15 евро в одну сторону без учета сборов", - говорится в сообщении.-0-