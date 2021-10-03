Российская авиакомпания "Азимут" с 4 ноября будет выполнять рейсы из Калуги в Минск

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Азимут" с 4 ноября приступит к выполнению регулярных рейсов из Калуги в Минск. Такая информация размещена в Telegram-канале Национального аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.

Авиакомпания будет выполнять один рейс в неделю. Для авиаперевозчика этот маршрут будет новым.

Ранее "Азимут" начал летать из Краснодара в Минск. Рейс А4387/388 выполняется по вторникам.

Национальный авиаперевозчик "Белавиа" уже увеличил частоту рейсов в таких направлениях, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Ростов-на-Дону, Казань, Самара. Кроме того, на 7 октября запланировано начало регулярных рейсов из Минска в Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты).-0-