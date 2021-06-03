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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Скол" запускает рейсы из Калининграда в Минск с 11 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.
"На 11 июня запланирован первый полет из Калининграда в Минск. Рейсы в Минск будут выполняться один раз в неделю по пятницам на самолете L-410 вместимостью 15 кресел. Вылет из Калининграда - в 9.30, прибытие в Минск - в 12.40. Вылет обратного рейса из Минска - в 14.00, прибытие в Калининград - в 15.10. Время указано местное. Полет будет длиться 2 часа 10 минут", - рассказали в пресс-службе.
По маршруту Калининград - Минск - Калининград также выполняет еженедельные рейсы российская авиакомпания Nordwind.-0-