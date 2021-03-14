Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в совместных учениях

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Десантники будут участвовать в совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

"К этому учению мы долго готовились. Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно", - отметил заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ - начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин.-0-