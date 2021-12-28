Российские дипломаты поздравили новоселов дома "Екатеринбург"! Minsk World выходит на новый уровень!

В многофункциональном комплексе Minsk World в эти дни снова праздник! Новоселы получают ключи от своих апартаментов в готовом доме "Екатеринбург" квартала "Евразия". Поздравить жильцов с знаменательным событием на приемку приехали учредитель ИООО "Дана Астра" Мостафа Эль Тобджи, директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров и старший советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Владимир Казанчев. Ведь новостройка названа в честь крупнейшего экономического, административного, культурного и научно-образовательного центра Урала!

"Я думаю, каждый из нас был бы рад, если бы жил в таком доме. Очень приятно, что он назван в честь одного из российских городов. Надеюсь, хотя бы одна семья из Екатеринбурга здесь поселится, это будет здорово", - обратился к присутствующим Владимир Казанчев.

Высокие гости перерезали символическую красную ленту

В свою очередь Мостафа Эль Тобджи поздравил жителей дома с новосельем и пожелал им благополучия в новых апартаментах.

Старший советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Владимир Казанчев

Квартал "Евразия" - яркий пример реализации концепции "15-МИНУТНОГО ГОРОДА", по которой возводится многофункциональный комплекс Minsk World. На первое место в таких проектах ставится пешеходная доступность. Идея пользуется популярностью в Европе, ее продвигают урбанисты и профессоры ведущих университетов мира. А в Беларуси она реализуется уже несколько лет!

Новоселов встречали танцами и песнями

На приемке присутствовали и строители

"Minsk World" – это многофункциональный комплекс площадью 3 млн. кв.м. в самом сердце белорусской столицы. Проект возводится по принципу "15-минутного города". Это значит, что клиенты компании вместе с покупкой квартиры получают не только жилплощадь, но и всю необходимую для жизни инфраструктуру, а также транспортную доступность. Сердцем комплекса станет Международный финансовый центр, который возводится как площадка для создания тысячи рабочих мест и позволит привлечь в страну иностранные инвестиции", - подчеркнул директор ИООО "Дана Астра".

Компания на протяжение многих лет внедряет новые стандарты в строительстве и архитектуре, задает новые тренды в развитии сферы недвижимости страны.

"Наша компания достигла больших результатов в реализации проекта Minsk World – на данный момент продано около 22 тысяч квартир, это значит, что уже тысячи белорусских семей приобрели здесь жилье. Эти показатели мотивируют нас ускорять темпы строительства, чтобы реализовать проект раньше указанных сроков", - добавил Павел Овчаров.

Павел Овчаров лично поздравил новоселов

Популярность комплекса среди белорусов и иностранцев растет с каждым днем. Преимущества нового перспективного района делают его идеальным вариантом не только для жизни, но и для инвестиций.

Например, клиент Юрий покупал апартаменты в доме "Екатеринбург" на этапе котлована.

Клиент Юрий остался доволен покупкой

"Я доволен, проект превзошел мои ожидания, это очень высокий уровень. Хороший район, скоро будет метро. Квартиру купил очень выгодно: по акции для медработников, также была новогодняя акция. Даже если продавать сейчас, можно хорошо заработать – квартира подорожала на 20%", - пояснил он.

Мужчина подчеркнул, что в Minsk World сочетаются высокая скорость строительства и отличное качество.

Так выглядит новостройка "Екатеринбург"

"Лучше района в Минске пока не придумали. Инфраструктура рядом, метро, кольцевая – все, что нужно для жизни, все есть", - добавил он.

В квартале "Евразия" много готовых домов

Квартал "Евразия" находится в центральной части комплекса, здесь запроектирован детский сад, еще один уже есть в соседнем квартале "Южная Европа", а школа появится в соседнем квартале "Чемпионов". К слову, всего в Minsk World будет 13 детских садов и 7 школ. Места хватит всем!

В пешей доступности строится станция метро "Аэродромная", там же – Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр, через дорогу запроектирован шикарный парк, который станет зеленым сердцем комплекса.

Таким будет Международный финансовый центр

Зеленым сердцем комплекса станет шикарный парк

На первых этажах многих домов – коммерческие помещения, а значит здесь появятся кафе, пекарни, спортивные залы и другие полезные объекты городского ритейла.

"Большой плюс – магазины в шаговой доступности, двор без автомобилей и детские площадки, а также парк через дорогу", - поделился своими впечатлениями клиент Дмитрий.

Клиент Дмитрий высоко оценил новостройку

Он уверен, что после завершения строительства район будет перспективным. Перед приобретением недвижимости в Minsk World сравнивал его с благоустроенным многофункциональным комплексом "Маяк Минска". Мужчина предполагает, что по уровню инфраструктуры проекты будут похожи.

Дмитрий высоко оценил дизайн лобби и оформление фасадов самого дома. По его словам, чувствуется колоссальная разница по сравнению с другими минскими высотками.

Minsk World – недвижимость высокого уровня

Квартал "Евразия" относится к кварталам с высокой строительной готовностью. Здесь уже сданы дома "Москва", "Екатеринбург" и "Калининград", еще строятся "Санкт-Петербург", "Тбилиси", "Ереван", "Баку" и "Нур-Султан". Выбирайте недвижимость на свой вкус!

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