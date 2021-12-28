Российские дипломаты поздравили новоселов дома "Екатеринбург"! Minsk World выходит на новый уровень!

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 28 декабря 2021
Минск Переменная облачность -9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:52 Frontex: разворот мигрантов в Литве является нарушением международных законов В мире
10:49 Червяков: Брестская область по своим показателям выходит на одно из первых мест Регионы
10:39 Суд в Минске восстановил на работе маркетолога, уволенную во время беременности Происшествия
10:35 Брестские таможенники пресекли ввоз тягача с перебитым VIN-номером Происшествия
10:29 Савиных: белорусское государство функционирует в интересах всех, а не избранных Общество
10:26 В Светлогорске при пожаре погиб мужчина Происшествия
10:10 По делу о зверствах польских силовиков на границе потерпевшими признаны 140 человек Общество
10:10 В Минском районе рука мужчины застряла в станке, на помощь пришли спасатели Происшествия
10:05 Уран, Нептун, Сатурн и красавица Венера: в новогодние праздники можно увидеть парад планет Калейдоскоп
10:04 Умер актер фильмов "Бронзовая птица" и "Кортик" Виталий Быков Культура
10:02 Нового резидента зарегистрировали в СЭЗ "Брест" Регионы
09:56 В Хойникском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
09:50 В Столине спасли провалившегося под лед рыбака Происшествия
09:41 Авдонин: социально ориентированное государство - это забота о каждом белорусе Общество
09:32 Прямая линия по недопущению необоснованного роста цен пройдет в Гродно Регионы
09:30 Польский политик назвал действия солдат на границе с Беларусью нечеловеческими. Ему грозит суд В мире
09:20 Анастасия Веремеенко в 12-й раз признана лучшей баскетболисткой Беларуси Спорт
09:17 Макаревич: проект Конституции предполагает не только сохранение, но и развитие соцгарантий граждан Общество
09:10 The Telegraph: Великобританию ждет экономическое фиаско времен кризиса 2008 года В мире
09:06 Клишевич: предлагаемые конституционные изменения укрепят стабильность в стране Общество
09:00 Российские дипломаты поздравили новоселов дома "Екатеринбург"! Minsk World выходит на новый уровень! Общество
08:59 Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию Президент
08:56 В Канаде обновлен суточный антирекорд по заражениям коронавирусом В мире
08:53 Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год объемом около $770 млрд В мире
08:44 Хоккеисты Финляндии и Швеции одержали вторые победы на молодежном чемпионате мира Спорт
08:17 Полиция Техаса задержала подозреваемого в стрельбе подростка В мире
08:00 Рождественская гонка в немецком Рупольдинге пройдет без белорусских биатлонистов Спорт
07:44 Выживший член экипажа в результате жесткой посадки вертолета в Удмуртии госпитализирован В мире
07:30 Беременность во время пандемии: эксперт о рисках и вакцинации Общество
07:26 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 12 местах Минска Регионы
Все новости
Все новости
Общество
28 декабря 2021, 09:00

Российские дипломаты поздравили новоселов дома "Екатеринбург"! Minsk World выходит на новый уровень!

В многофункциональном комплексе Minsk World в эти дни снова праздник! Новоселы получают ключи от своих апартаментов в готовом доме "Екатеринбург" квартала "Евразия". Поздравить жильцов с знаменательным событием на приемку приехали учредитель ИООО "Дана Астра" Мостафа Эль Тобджи, директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров и старший советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Владимир Казанчев. Ведь новостройка названа в честь крупнейшего экономического, административного, культурного и научно-образовательного центра Урала!

"Я думаю, каждый из нас был бы рад, если бы жил в таком доме. Очень приятно, что он назван в честь одного из российских городов. Надеюсь, хотя бы одна семья из Екатеринбурга здесь поселится, это будет здорово", - обратился к присутствующим Владимир Казанчев.

Высокие гости перерезали символическую красную ленту
Высокие гости перерезали символическую красную ленту

В свою очередь Мостафа Эль Тобджи поздравил жителей дома с новосельем и пожелал им благополучия в новых апартаментах.

Старший советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Владимир Казанчев
Старший советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Владимир Казанчев

Квартал "Евразия" - яркий пример реализации концепции "15-МИНУТНОГО ГОРОДА", по которой возводится многофункциональный комплекс Minsk World. На первое место в таких проектах ставится пешеходная доступность. Идея пользуется популярностью в Европе, ее продвигают урбанисты и профессоры ведущих университетов мира. А в Беларуси она реализуется уже несколько лет!

Новоселов встречали танцами и песнями
Новоселов встречали танцами и песнями

На приемке присутствовали и строители
На приемке присутствовали и строители

"Minsk World" – это многофункциональный комплекс площадью 3 млн. кв.м. в самом сердце белорусской столицы. Проект возводится по принципу "15-минутного города". Это значит, что клиенты компании вместе с покупкой квартиры получают не только жилплощадь, но и всю необходимую для жизни инфраструктуру, а также транспортную доступность. Сердцем комплекса станет Международный финансовый центр, который возводится как площадка для создания тысячи рабочих мест и позволит привлечь в страну иностранные инвестиции", - подчеркнул директор ИООО "Дана Астра".

Компания на протяжение многих лет внедряет новые стандарты в строительстве и архитектуре, задает новые тренды в развитии сферы недвижимости страны.

"Наша компания достигла больших результатов в реализации проекта Minsk World – на данный момент продано около 22 тысяч квартир, это значит, что уже тысячи белорусских семей приобрели здесь жилье. Эти показатели мотивируют нас ускорять темпы строительства, чтобы реализовать проект раньше указанных сроков", - добавил Павел Овчаров.

Павел Овчаров лично поздравил новоселов
Павел Овчаров лично поздравил новоселов

Популярность комплекса среди белорусов и иностранцев растет с каждым днем. Преимущества нового перспективного района делают его идеальным вариантом не только для жизни, но и для инвестиций.

Например, клиент Юрий покупал апартаменты в доме "Екатеринбург" на этапе котлована.

Клиент Юрий остался доволен покупкой
Клиент Юрий остался доволен покупкой

"Я доволен, проект превзошел мои ожидания, это очень высокий уровень. Хороший район, скоро будет метро. Квартиру купил очень выгодно: по акции для медработников, также была новогодняя акция. Даже если продавать сейчас, можно хорошо заработать – квартира подорожала на 20%", - пояснил он.

Мужчина подчеркнул, что в Minsk World сочетаются высокая скорость строительства и отличное качество.

Так выглядит новостройка "Екатеринбург"
Так выглядит новостройка "Екатеринбург"

"Лучше района в Минске пока не придумали. Инфраструктура рядом, метро, кольцевая – все, что нужно для жизни, все есть", - добавил он.

В квартале "Евразия" много готовых домов
В квартале "Евразия" много готовых домов

Квартал "Евразия" находится в центральной части комплекса, здесь запроектирован детский сад, еще один уже есть в соседнем квартале "Южная Европа", а школа появится в соседнем квартале "Чемпионов". К слову, всего в Minsk World будет 13 детских садов и 7 школ. Места хватит всем!

В пешей доступности строится станция метро "Аэродромная", там же – Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр, через дорогу запроектирован шикарный парк, который станет зеленым сердцем комплекса.

Таким будет Международный финансовый центр
Таким будет Международный финансовый центр

Зеленым сердцем комплекса станет шикарный парк
Зеленым сердцем комплекса станет шикарный парк

На первых этажах многих домов – коммерческие помещения, а значит здесь появятся кафе, пекарни, спортивные залы и другие полезные объекты городского ритейла.

"Большой плюс – магазины в шаговой доступности, двор без автомобилей и детские площадки, а также парк через дорогу", - поделился своими впечатлениями клиент Дмитрий.

Клиент Дмитрий высоко оценил новостройку
Клиент Дмитрий высоко оценил новостройку

Он уверен, что после завершения строительства район будет перспективным. Перед приобретением недвижимости в Minsk World сравнивал его с благоустроенным многофункциональным комплексом "Маяк Минска". Мужчина предполагает, что по уровню инфраструктуры проекты будут похожи.

Дмитрий высоко оценил дизайн лобби и оформление фасадов самого дома. По его словам, чувствуется колоссальная разница по сравнению с другими минскими высотками.

Minsk World – недвижимость высокого уровня
Minsk World – недвижимость высокого уровня

Квартал "Евразия" относится к кварталам с высокой строительной готовностью. Здесь уже сданы дома "Москва", "Екатеринбург" и "Калининград", еще строятся "Санкт-Петербург", "Тбилиси", "Ереван", "Баку" и "Нур-Султан". Выбирайте недвижимость на свой вкус!

Вместе с выгодными ценами здесь рады предложить вам гибкие условия для приобретения апартаментов в Minsk World:

· Рассрочка до 60 месяцев

· Партнерские кредитные программы

· Собственные средства

Больше информации вы можете получить у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. Также мы ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Вы живете не в Минске? Это не проблема! Наши специалисты работают в 57 городах страны и с удовольствием вам помогут!

В комплексе Minsk World вас всегда ждут приятные цены, лучший выбор недвижимости и выгодные предложения!

Для счастливой жизни и выгодных инвестиций выбирайте Minsk World!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье недвижимость строительство
Новости рубрики Общество
Андрей Савиных. Фото из архива Савиных: белорусское государство функционирует в интересах всех, а не избранных
По делу о зверствах польских силовиков на границе потерпевшими признаны 140 человек
Алексей Авдонин. Фото из архива Авдонин: социально ориентированное государство - это забота о каждом белорусе
Егор Макаревич. Фото из архива Макаревич: проект Конституции предполагает не только сохранение, но и развитие соцгарантий граждан
Фото из архива Клишевич: предлагаемые конституционные изменения укрепят стабильность в стране
Фото из архива Беременность во время пандемии: эксперт о рисках и вакцинации
Главное
Александр Лукашенко в аэропорту Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения
Беременность во время пандемии: эксперт о рисках и вакцинации
Российские дипломаты поздравили новоселов дома "Екатеринбург"! Minsk World выходит на новый уровень!
Топ-новости
Клишевич: предлагаемые конституционные изменения укрепят стабильность в стране
По делу о зверствах польских силовиков на границе потерпевшими признаны 140 человек
Уточнены показатели внебюджетного фонда социальной защиты населения
"Новый год на максимум" в МТС ТВ: дополнительные телеканалы и подключение двух новых онлайн-кинотеатров
Савиных: белорусское государство функционирует в интересах всех, а не избранных
Более 3,56 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Авдонин: социально ориентированное государство - это забота о каждом белорусе
Постпред Беларуси при ЮНЕСКО об угрозах для экосистем Беловежской пущи и сохранении культурного наследия
Рассказываем о 5 уникальных возможностях, доступных в рамках Образовательной ЭкоСистемы Белинвестбанка
Госсекретарь СГ: мы поможем женскому монастырю в Полоцке обустроить объекты для паломников
ИНТЕРВЬЮ: Дети все чаще болеют COVID-19. Может, вакцинироваться?
БелЖД о перспективах развития: дальнейшая электрификация и модернизация инфраструктуры
Зась: предложения России НАТО по гарантиям безопасности снизят напряженность у границ Беларуси
Комитет госконтроля проводит мониторинги в торговле перед праздниками
Образовательный центр, баня и выставка рисунков: как проходит 50-й день беженцев на границе
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.