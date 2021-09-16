Российские участники учения "Запад-2021" начали возвращение в места дислокации в РФ

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар БЕЛТА/. Российские войска, задействованные в белорусско-российском совместном учении "Запад-2021", начали возвращение из Беларуси в места постоянной дислокации в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны РФ.

"Войска Западного военного округа, Воздушно-десантных войск и авиация Военно-космических сил России, задействованные в проведении совместного стратегического учения "Запад-2021" на полигонах Обуз-Лесновский и Брестский на территории Республики Беларусь, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации, - проинформировали в российском военном ведомстве. - В настоящее время воинские подразделения и соединения гвардейской танковой армии и ВДВ совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации. Инженерный состав приступил к подготовке авиационной техники для перелета на аэродромы базирования в РФ".

"Первые воинские эшелоны уже находятся в движении. В ходе дальнейшего перемещения военнослужащие и подразделения совершат марши комбинированным способом, преодолев при этом расстояние от 800 до 1200 км, - отметили в пресс-службе. - На пути следования будут отрабатываться вопросы ведения противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения маршей".

В свою очередь, авиационные экипажи военно-транспортной, дальней, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил и Западного военного округа, участвовавшие в совместном стратегическом учении "Запад-2021", приступили к перебазированию с оперативных аэродромов в пункты постоянной дислокации. "Самолеты Ил-76, Ту-22м3, Су-35с, Су-30см, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28н, Ми-35, Ми-24, Ми-8 различной модификации, задействованные в различных эпизодах учения, в течение ближайшего времени будут доставлены на аэродромы базирования", - уточнили в Минобороны РФ.-0-