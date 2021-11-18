Российские военные самолеты эвакуировали из Кабула 205 человек

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три самолета военно-транспортной авиации Российской Федерации вылетели из Афганистана с 205 гражданами РФ, государств - членов ОДКБ, Украины и Афганистана на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана. На борту самолетов 205 граждан Российской Федерации, государств - членов ОДКБ (Беларуси, Армении) Украины и Афганистана", - говорится в сообщении.

По информации российского военного ведомства, эвакуированных граждан самолеты доставят на аэродром Чкаловский. "Для дозаправки самолеты осуществят промежуточную посадку на аэродромах Гиссар (Таджикистан) и Кант (Кыргызстан)", - пояснили в МО РФ.

Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России по поручению президента РФ были направлены сегодня утром в Кабул для эвакуации из Афганистана более 380 человек. На борту находились медицинские бригады, а также достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания. Также они доставили в Кабул 36 т гуманитарного груза для населения Афганистана.-0-