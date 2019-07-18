Российские вузы прорабатывают возможность выделения дополнительных бюджетных мест для белорусов

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. В России прорабатывают возможность выделения дополнительных бюджетных мест в вузах для белорусов. Об этом президент России Владимир Путин сообщил сегодня во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"С российской стороны прорабатывается возможность выделения дополнительных бюджетных мест для граждан Беларуси в наших университетах", - сказал Владимир Путин. По его словам, сейчас в российских вузах на бюджетной основе обучаются около 4 тыс. белорусов.

Чтобы упростить поступление белорусских абитуриентов в вузы России, в 2020 году планируется проводить в Минске Единый государственный экзамен. В будущем такую практику можно распространить и на другие города Беларуси при согласовании с руководством республики и профильными ведомствами двух стран, считает президент.-0-