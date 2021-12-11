Российский эксперт: Брюссель с сарказмом смотрит на позицию Польши в вопросе беженцев

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брюссель с сарказмом смотрит на позицию Польши в вопросе беженцев. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

По его словам, не без участия коллективного Запада сейчас жители Ирака вынуждены покидать свою родину и искать лучшей жизни для своих семей в Европе. "Усилиями стран НАТО Ирак превращен в некое, я бы сказал, фантомное государство. То есть, оно теоретически существует, но на практике не может обеспечить ни возможности развития, ни права граждан и прочее", - сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Эксперт отметил, что польская сторона сейчас находится под валом критики за свою позицию. "Критика следует из Берлина, Брюсселя и других европейских столиц. В Брюсселе даже с какой-то долей сарказма смотрят на сложившуюся проблему и связано это с тем, что прежде Польша отказывалась принимать беженцев, участвовать в перераспределении, которое требовалось Европейским союзом. А теперь она столкнулась непосредственно с попытками беженцев проникнуть на польскую территорию. И определенная доля сарказма в этом, конечно же, есть, небольшого злорадства со стороны еврочиновников", - добавил он.-0-