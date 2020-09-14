Российский эксперт: другой модели, кроме майдана, у Запада для восточных славян нет

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 14 сентября 2020
Минск Сплошная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:36 Абдулай Диалло признан лучшим игроком 23-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
18:21 Кухарев поручил до конца года решить вопрос с невыполненными заявками минчан на портале 115.бел Регионы
18:09 Три новых штамма гриппа будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне - Гиндюк Регионы
18:03 Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Кыргызстана Политика
18:01 Игорь Шуневич покинул пост председателя наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Спорт
17:54 Российский эксперт: другой модели, кроме майдана, у Запада для восточных славян нет Общество
17:52 Путин: мы за то, чтобы белорусы сами без всяких подсказок и давления извне разобрались в ситуации Политика
17:51 Работы на первом участке 3-й линии минского метро планируют завершить к ноябрю Регионы
17:41 Реконструкция автодороги Могилев-Чериков-Костюковичи завершится в ноябре Регионы
17:24 Конкурс рисунка к юбилею атомной отрасли стартовал в Беларуси Общество
17:23 Лукашенко не исключает, что вторая волна коронавируса в Европе будет мощнее первой Президент
17:20 "Надо теснее держаться с нашим старшим братом" - Лукашенко о сотрудничестве с Россией Президент
17:13 МВД прокомментировало инцидент в Жодино Происшествия
17:12 Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию новорожденной весом 1200 г Общество
16:49 Лукашенко о протестах в Минске: пока красные линии никто не нарушал Президент
16:47 Неизвестный сообщил о минировании районной администрации Минска Происшествия
16:37 ГПК: на территории приграничных с Украиной районов находятся более 1,5 тыс. паломников-хасидов Общество
16:25 МВД: под Могилевом задержаны участники "лесного" отряда Происшествия
16:15 Совет ЕЭК достиг договоренности о внедрении маркировки молочной продукции в ЕАЭС Экономика
16:15 Все котельные Брестской области получили паспорта готовности к отопительному сезону Регионы
16:10 Россия планирует предоставить Беларуси кредит в $1,5 млрд - Путин Политика
16:08 Лукашенко - Путину: мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас военные учения Президент
16:02 Путин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства Политика
15:59 Лукашенко - Путину: вы поступили очень порядочно, по-человечески Президент
15:56 Путин: нужно предпринять дополнительные усилия для роста товарооборота Беларуси и России Политика
15:52 Акция по бесплатному юридическому консультированию пройдет 15 сентября в Гомеле Регионы
15:50 S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне В c негативным прогнозом Экономика
15:50 Прокуратура определяет негативные экономические последствия забастовки на "Беларуськалии" Экономика
15:48 Новый директор РНПЦ "Кардиология" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с крупнейшими мировыми центрами Общество
15:42 Мужская сборная Беларуси заняла 8-е место на юниорском ЧЕ по волейболу Спорт
Все новости
Все новости
Общество
14 сентября 2020, 17:54

Российский эксперт: другой модели, кроме майдана, у Запада для восточных славян нет

Фото из архива
Фото из архива

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. События в Беларуси продемонстрировали, что никакой модели, кроме цветной революции, у Запада для народов восточно-европейского региона нет. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал российский политолог, журналист-международник Дмитрий Бабич.

"Все приметы цветной революции в Беларуси налицо, - сказал Дмитрий Бабич. - Белорусская ситуация показала, что другой модели, кроме майдановской, у Запада для нас нет. Когда я говорю для нас, имею в виду всех восточных славян. И для россиян, и для украинцев, и для белорусов никакого так называемого мирного, спокойного варианта нет. Есть вариант только агрессивного прихода к власти. Такой принцип: если получится - выигрываем выборы, если выборы не выигрываем - оспариваем их, объявляем подтасованными и все равно выигрываем. Этот принцип сработал в Украине, сейчас попытались применить его в Беларуси".

Эксперт полагает, что произошедшие в Беларуси события в чем-то расставили точки над "i". "Мне абсолютно ясно, что угроза суверенитету исходит точно не с Востока, она, конечно же, с Запада", - отметил он.

Дмитрий Бабич убежден, что Запад мешает интеграции Беларуси и России уже много лет. "Объяснить действия Запада материальными, экономическими интересами невозможно, - подчеркнул он. - Посмотрите: украинская ситуация - кто на ней выиграл? Никто. Украина потеряла, это понятно, Россия потеряла из-за санкций Евросоюза. ЕС потерял сотни миллиардов долларов. Даже США потеряли, потому что когда украинский и российский бизнес беднеет, американский бизнес тоже теряет какую-то часть своих доходов. Поэтому объяснить действия Запада экономически невозможно: это именно идеология, которая называет себя либеральной. Хотя на самом деле я не знаю, как ее назвать: ультралиберальной или еще как-то. Ну уж это точно не либералы ХХ века, не борцы за настоящие права людей. Современному Западу сейчас нужно ослабить Россию. А как можно ослабить большое государство? У любого большого государства есть или меньшинства внутри, которые чем-то недовольны, или соседи, у которых какая-то сложная ситуация. И вот это эксплуатируется сегодняшним Западом: это эксплуатировалось в Украине, Польше, Прибалтике, сейчас делается попытка эксплуатировать это в Беларуси".

"Уверен, что эта западная идеология уйдет. Но перед этим она постарается угробить много людей", - резюмировал эксперт.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения политика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Конкурс рисунка к юбилею атомной отрасли стартовал в Беларуси
Фото из архива Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию новорожденной весом 1200 г
Фото из архива ГПК: на территории приграничных с Украиной районов находятся более 1,5 тыс. паломников-хасидов
Фото из архива Новый директор РНПЦ "Кардиология" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с крупнейшими мировыми центрами
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 72 609 пациентов с COVID-19
Дмитрий Пиневич. Фото из архива От госзакупок до высоких технологий - Пиневич о задачах перед РНПЦ "Кардиология"
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА "Надо теснее держаться с нашим старшим братом" - Лукашенко о сотрудничестве с Россией
Путин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства
Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси
Мечты должны сбываться! Готовые квартиры в "Парке Челюскинцев" от 3 200 рублей за метр! Паркинг рядом!
Топ-новости
Лукашенко - Путину: мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас военные учения
От госзакупок до высоких технологий - Пиневич о задачах перед РНПЦ "Кардиология"
МВД: под Могилевом задержаны участники "лесного" отряда
Российский эксперт: другой модели, кроме майдана, у Запада для восточных славян нет
Прокуратура определяет негативные экономические последствия забастовки на "Беларуськалии"
Три новых штамма гриппа будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне - Гиндюк
Работы на первом участке 3-й линии минского метро планируют завершить к ноябрю
Атаманюк: играть в интересах чужого государства, предавая при этом свое, - преступление
Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию новорожденной весом 1200 г
В Беларуси выздоровели и выписаны 72 609 пациентов с COVID-19
Нацкомиссия по правам ребенка: очевидно, что детям не место на несанкционированных митингах
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 13 сентября задержаны 774 человека
До +28°С ожидается по юго-западу Беларуси 15 сентября
Новую редакцию закона о таможенном регулировании обсудят на конференции в Минске
Определены участники конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.