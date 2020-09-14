Российский эксперт: другой модели, кроме майдана, у Запада для восточных славян нет

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. События в Беларуси продемонстрировали, что никакой модели, кроме цветной революции, у Запада для народов восточно-европейского региона нет. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал российский политолог, журналист-международник Дмитрий Бабич.

"Все приметы цветной революции в Беларуси налицо, - сказал Дмитрий Бабич. - Белорусская ситуация показала, что другой модели, кроме майдановской, у Запада для нас нет. Когда я говорю для нас, имею в виду всех восточных славян. И для россиян, и для украинцев, и для белорусов никакого так называемого мирного, спокойного варианта нет. Есть вариант только агрессивного прихода к власти. Такой принцип: если получится - выигрываем выборы, если выборы не выигрываем - оспариваем их, объявляем подтасованными и все равно выигрываем. Этот принцип сработал в Украине, сейчас попытались применить его в Беларуси".

Эксперт полагает, что произошедшие в Беларуси события в чем-то расставили точки над "i". "Мне абсолютно ясно, что угроза суверенитету исходит точно не с Востока, она, конечно же, с Запада", - отметил он.

Дмитрий Бабич убежден, что Запад мешает интеграции Беларуси и России уже много лет. "Объяснить действия Запада материальными, экономическими интересами невозможно, - подчеркнул он. - Посмотрите: украинская ситуация - кто на ней выиграл? Никто. Украина потеряла, это понятно, Россия потеряла из-за санкций Евросоюза. ЕС потерял сотни миллиардов долларов. Даже США потеряли, потому что когда украинский и российский бизнес беднеет, американский бизнес тоже теряет какую-то часть своих доходов. Поэтому объяснить действия Запада экономически невозможно: это именно идеология, которая называет себя либеральной. Хотя на самом деле я не знаю, как ее назвать: ультралиберальной или еще как-то. Ну уж это точно не либералы ХХ века, не борцы за настоящие права людей. Современному Западу сейчас нужно ослабить Россию. А как можно ослабить большое государство? У любого большого государства есть или меньшинства внутри, которые чем-то недовольны, или соседи, у которых какая-то сложная ситуация. И вот это эксплуатируется сегодняшним Западом: это эксплуатировалось в Украине, Польше, Прибалтике, сейчас делается попытка эксплуатировать это в Беларуси".

"Уверен, что эта западная идеология уйдет. Но перед этим она постарается угробить много людей", - резюмировал эксперт.-0-