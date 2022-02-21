Российский эксперт: на Западе замалчивают референдум в Беларуси, так как он разбивает их тезис об автократии

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На Западе замалчивают предстоящий в Беларуси референдум об изменениях в Конституцию, потому что его проведение разбивает тезис западной пропаганды о наличии белорусской автократии. Такое мнение высказал сегодня во время видеомоста между Минском и Москвой директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Почему история с белорусским референдумом не сильно фигурирует в западных пропагандистских треках? Потому что референдум в Беларуси разбивает один из главных тезисов западной пропаганды в отношении России и Беларуси: о том, что это союз двух жестоких автократий. Как можно в такой ситуации объяснить, что в стране проходит открытый, свободный референдум по новой Конституции, в рамках которого идут общественные дискуссии и так далее. О какой здесь автократии речь может идти?" - подчеркнул российский эксперт.

"Именно поэтому о референдуме стараются помалкивать все, кроме относительно неразумных людей, сидящих в соседних странах с Беларусью и которые называются беглой оппозицией. Но у них нет других вариантов: если они сейчас ничего не скажут, то дальше про них вообще никто не вспомнит", - добавил Дмитрий Егорченков.-0-

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