Российский эксперт: никто не ожидал, что беспилотник посадят, а не собьют

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никто не ожидал, что беспилотник посадят, а не собьют. Об этом заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА профессор МГУ имени М.В.Ломоносова политолог Андрей Манойло.

"Что касается инцидента с беспилотником, я считаю, что они не ставили задачу посмотреть, что находится на полигоне. Они просто провоцировали действия либо белорусских, либо российских военных. Беспилотник направили специально для того, чтобы его сбили, - сказал Андрей Манойло. - А потом они скажут, что беспилотник не пересекал границу, а сбили его на территории Украины. И это выдадут в качестве еще одного так называемого доказательства того, что группировка уже готова к вторжению в Украину - они уже начинают сбивать объекты, которые летят в приграничной полосе".

Политолог уверен: никто не ожидал того, что беспилотник посадят, а не собьют. "То, что беспилотник посадили, думаю, стало неожиданностью для украинской стороны и тех американцев или британцев, которые руководили этой провокацией. Но его посадили, и в результате российская и белорусская стороны получили набор доказательств этой шпионской миссии с беспилотником", - констатировал он.-0-

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