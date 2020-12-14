Российский эксперт: нужно всячески бороться с фальсификацией истории

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин считает, что сегодня нужно всяческим образом бороться с фальсификацией истории. Об этом он заявил во время круглого стола "Актуальные вопросы сохранения исторической памяти. Противодействие героизации нацизма", который прошел в студии Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Гущин отметил, что особую роль играет преподавание истории в школах, вузах и других образовательных учреждениях. "Педагогический, воспитательный, просветительский процесс сегодня сталкивается с целым рядом вызовов, которые обусловлены как наследием распада Советского Союза, так и новыми тенденциями деглобализации, регионализации, новыми представлениями о прошлом в контексте стремления в ряде стран к национализации истории, изменению исторического нарратива, выстраиванию новой гуманитарной повестки и политики, - сказал он. - Этот вызов привел нас - белорусских и российских коллег - к выводу и пониманию того, что необходимо всяческим образом бороться с фальсификацией истории".

Еще один вызов, по словам эксперта, связан с информационной революцией. Это привело к распространению новых стереотипов и мифов, которые стало легче распространять, а также к определенному размыванию границ того, что такое добро и зло, подлинное и фальсификат. В связи с этим очень важным шагом в преодолении таких негативных тенденций, которые порой сегодня отмечаются на постсоветском пространстве, стало издание учебного пособия "История Великой Отечественной войны. Очерки совместной истории".

Пособие - результат работы белорусских и российских историков и часть масштабного проекта подготовки цикла совместных учебных пособий "Беларусь и Россия: страницы общей истории", добавил директор института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза. "Впереди работа по освещению событий всех периодов Великой Отечественной войны, но очень важно то, что тут рассматриваются общие вопросы ВОВ, которые будут преподаваться в школах и у нас, и в России", - добавил он.

По словам Вадима Лакизы, подготовка учебных пособий - очень актуальная, сложная и ответственная задача, потому что в учебниках и учебных пособиях нужно давать выверенную научную информацию, основанную на результатах научно-исследовательских проектов, работ. "И самое главное - должны быть выверенные трактовки, потому что именно на основе научных исследований в школах закладывается понимание тех событий, которые были в годы Великой Отечественной войны", - отметил он.

Как добавил Александр Гущин, авторы издания ставили перед собой в качестве одной из принципиальных задач определение характера ВОВ как справедливой общенародной освободительной борьбы против агрессора. "Это тезис, который сейчас часто подвергается разнообразным спекулятивным толкованиям, зачастую оспаривается. И мы постарались как раз опровергнуть любые оспаривания и выступить в его защиту. Думаю, пособие в полной мере ответило на этот вопрос позитивно", - сказал эксперт.

Пособие посвящено не только характеру боевых действий. Значительная часть уделена периоду, предшествующему войне. Не обошли стороной и проблему коллаборационизма, а также послевоенное обустройство.

Продолжая тему, Вадим Лакиза проинформировал, что в этом году на Национальном образовательном портале начала работать рубрика "Ученые - учителям", где размещается информация о новейших исследованиях ученых Института истории, в том числе связанная с изучением вопросов Великой Отечественной войны.-0-